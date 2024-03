"OTKRIVAĆEMO TAJNE KOJE ĆE IZNENADITI LJUDE!" Žika Šarenica najavio novu emisiju na Kurir televiziji: BIĆETE ODUŠEVLJENI

U nizu noviteta koje donosi nova prolećna šema Kurir televizije, očekuje nas još jedan koji će obradovati sve ljubitelje jedinstvenih i dinamičnih formata. Od ovog vikenda svake nedelje od 15 časova na Kurir televiziji gledaoci će imati priliku da prate i novu autorsku emisiju Živorada Nikolića, jednog od najprepoznatljivijih TV lica.

Upravo zbog toga je on danas gostovao u emisiji Puls Srbije gde je otkrio više o novoj emisiji koja će obradovati gledaoce Kurir televizije.

- Ja sam se uvek oduševljavao formatima dokumentarne priče, putovanja po raznim mestima, otkrivanja nekih tajni. Ne nešto što se trubi na sva vrata, nego što je skriveno od mnogih ljudi, a veoma iznenadi ljude koji prate tu emisiju. Sećam se divnih priča, Zuko Džumhura, da ne pričam koliko je tih ljudi bilo. Kovačević je bio perjanica, recimo u RTS-u sa karavanom svojim. Ova emisija je nekako nastavak u nekom modernom stilu s obzirom da će se emitovati na Kurir televiziji, koja je za mene zaista jedna moderna televizija, modernog dizajna, u skladu sa vremenom, koja ide dinamično - rekao je Žika.

foto: Kurir televizija

Otkrio je i deo iz prve epizode koje čeka gledaoce Kurir televizije u nedelju u 15 časova.

- Mi smo snimili četiri epizode za sada da bi imali vremena da stignemo, da ne radimo stisnuto što bi se reklo. Ono što je zanimljivo, meni je bio susret sa ljudima u Kisaču, to je jedno slovačko selo blizu Novog Sada. Sada je deo Novog Sada, to je prigradsko naselje Novog Sada, i mislim da će gledaoci u prvoj emisiju poznati Kisačane i jednog izuzetnog koji se zove Pavel Surovi. Ali je izuzetan umetnik čovek, čovek koji sve zna, koji ume i da napravi izuzetnu fotografiju. Neću dalje otkrivati, ali i da napravi fantastičnu sarma. Upoznali smo i njegovu majku i njegovu suprugu. Majka je tu glavna za to, ali supruga je, kaže on, najvažnije joj u životu da je srela mene. Treba da bude lepa, zgodna, doterana. To joj je jedini zadatak. Vrlo su zanimljivi ljudi i zanimljive priče - rekao je Žika.

Kakve su reakcije ljudi?

- Pa jako pozitivne, ljudi se obraduju kada se sretnemo. To što sam ja radio punih 15 i više godina, još uvek je u narodu, ljudi prepoznaju to. Uglavnom kada se sretnemo ne grde me, nemaju neke velike primedbe. Uglavnom se sećaju lepih, pozitivnih stvari iz tih emisija - istakao je Žika.

Potom se dotakao i prepoznatljive emisije "Žikina Šarenica".

- Kada je Tijanić došao u RTS, razmišljao sam kako da radim jednu emisiju. Nekako radio sam te jutarnje programe, ali to su uštrogljene emisije. Hteli smo da napravimo tu autorsku emisiju. Meni su uzor bile italijanske emisije. Posebno jutarnji program koji oni rade na specifičan način. Ja sam rekao Tijaniću da bi voleo da imam mogućnost, kaže ja ću da ti omogućim sve. Stvarno, poslao me je u Košutnjak, najveći studiju koji imamo, da dovedem i najveće kočije, najveće kamione, konje, i volove, sve iz Srbije šta ima. Iako sam ja već bio tu u 50-im godinama, a ti otpočinješ neki novi posao koji je ostvarenje tvoga sna. Prvi šok je bio kada smo se dogovarali kako će se zvati emisija. Ja sam u okviru jednostavne emisije koja je išla takođe na prvom kanalu, pripremamo neki kviz koji sam želeo da se zove Šarenica. Petnaest minuta nekako tih šara koje će otkrivati tajne. On je rekao, meni se to mnogo dopada, ali će se zvati Žikina Šarenica. Za mene je to bio šok. Prvi šest meseci ja nisam izgovarao ime te emisije, bilo me je sramota, ali sam se posle navikao i prijalo mi je. Danas kada putujem po Srbiji retko ko zna moje prezime, već me znaju kao Žikina Šarenica - otkrio je Žika.

Kurir.rs

