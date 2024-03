DANAS DO 22 STEPENA, A VEĆ SUTRA STIŽE NAGLA PROMENA: Iz 2 dela Srbije kreće nevreme, pali se i meteo alarm! Kiša prelazi u SNEG

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom i do 23 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak vetar južnih pravaca. Uveče i u toku noći na severu i zapadu uslediće naoblačenje koje će lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, uz pojačanje i skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od nula do devet stepeni, a najviša od 18 do 23 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. U toku noći naoblačenje, uz pojačanje vetra i njegovo skretanje na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od pet do devet, a najviša oko 22 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Do kraja meseca česte promene vremena

U nedelјu osetno zahlađenje - Naoblačenje s kišom i plјuskovima sa severa i zapada Srbije širiće se ka ostalim krajevima, a više padavina će biti posle podne i uveče u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji - prosečno od 10 do 30 mm, lokalno i više. Na planinama prelazak kiše u sneg i kratkotrajno stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Najviša temperatura od 10 °S na zapadu i severu Srbije do 21 °S na jugoistoku. U ponedelјak promenlјivo oblačno i sveže, u Vojvodini i istočnoj Srbiji vetrovito. Tokom dana se očekuju i sunčani intervali, ali i kratkotrajna kiša, na planinama kratkotrajan sneg. Najviša temperatura od 11 do 16 °S. Uveče i tokom noći vedro uz slablјenje vetra. U utorak jutro hladno sa prizemnim mrazem, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine. Tokom dana novo naoblačenje, ali uz porast temperature i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito u košavskom području i na planinama. Na jugu Banata očekuju se i udari olujne jačine. Kratkotrajna kiša posle podne i uveče. Košava će duvati od utorka do četvrtka (26 - 28.), tokom dana toplije. U sredu u većem delu suvo, osim na jugu i jugozapadu Srbije, a u toku noći i u četvrtak promenlјivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. U petak prestanak padavina, pa će za vikend (30 - 31.) biti pretežno sunčano i toplo.

foto: Printscreen/RHMZ

Pali se meteo alarm

U Srbiji danas nije na snazi meteo alarm, ali se situacija menja već sutra. Kako je najavio RHMZ, sutra će u većem delu Srbije, izuzev Bačke, Banata, Srema i Beograda, biti upaljen žuti meteo alarm zbog kiše, a u jugozapadnoj Srbiji i na prostoru KiM i zbog grmljavine.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.