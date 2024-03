BOMBE PADALE, ALI SU LJUDI BILI PUNI HRABROSTI I DUHA! Dr Bojić: Pacijenti su čupali braunile i pitali kako mogu da pomognu!

Kakav je duh postojao u našem narodu tokom bombardovanja SRJ od strane NATO, možda najbolje govori to što su brojni pacijenti u bolnicama, dok smo ih premeštali na druge lokacije, čupali braunile i priključke za infuzionu i transfuzionu terapiju, te s nabreklima venama na vratu pitali kako mogu da pomognu. Govorili su da su dobro i da žele u borbu, da se suprotstave neprijatelju!

Ovako za Kurir priča prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje", koji je tokom NATO bombardovanja SRJ bio komandant Republičkog štaba civilne zaštite.

Povodom obeležavanja 25 godina od agresije, ugostio je bivše članove štaba, koji je imao važnu funkciju u sprečavanju NATO da pričini još veću štetu po stanovništvo i infrastrukturu.

Štab je, kaže, bio spona između civilnog stanovništva i državnih struktura. U nekim uslovima je funkcionisao kao "mala ratna vlada".

Srećom bomba nije eksplodirala

Beograd umalo da postane Hirošima

Malo je falilo da ceo Beograd praktično nestane, pkaže za Kurir bivši ministar energetike i član štaba Života Ćosić.

foto: Petar Aleksić

- Imali smo informaciju da se sprema bombardovanje fabrike "Prva iskra" u Bariču. Morali smo hitno da regujemo. Tu je bilo oko 200 tona fluorovodonične kiseline. Dogovoreno je da se kiselina stavi u cisterne, a onda transportuje prvo u Obrenovac, odakle bi železnicom bila dopremljena do Borskog jezera i tamo da se uništi velikom količinom kreča. Jedna raketa je pala u dvorište crkve u Obrenovcu u neposrednoj blizini kovoja. Srećom nije eksplodirala, inače bi to bio kraj za mnoge od nas. To je praktično atomska bomba za grad Beograd. Da je eksplodirala bili bismo Hirošima, sve u krugu od 100 kilometara bi bilo spaljeno!