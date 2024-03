PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA UGOSTILI RUMUNSKOG PRINCA NIKOLASA: Odali počast žrtvama NATO bombardovanja (FOTO)

Princ-naslednik Filip i princeza Danica ugostili su danas u Beogradu princa Nikolasa od Rumunije i njegovu suprugu princezu Alin Mariju. Oni su najpre povodom nedelje Pravoslavlja prisustvovali Liturgiji koju je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio Patrijarh srpski Porfirije, nakon čega je Patrijarh srpski upriličio prijem za njihova kraljevska visočanstva.

Nakon liturgije i prijema kod Patrijarha srpskog Porfirija, princ-naslednik Filip i princ Nikolas su se sa suprugama uputili ka Tašmajdanskom parku kako bi položivši cveće na spomenik trogodišnje devojčice Milice Rakić koja je tokom bombardovanja ubijena kasetnom municijom, odali počast svim žrtvama NATO bombardovanja.

Велико нам је задовољство да у Београду угостимо наше драге рођаке, принца Николаса од Румуније и принцезу Алина Марију. Јутрос смо заједно присуствовали Литургији коју је уз саслужење својих викарних Епископа у Храму Светог Саве на Врачару служио Патријарх српски Порфирије. It… pic.twitter.com/Bx5W8I71iy — Филип Карађорђевић (@PrincFilip1) March 24, 2024

„78 dana, najveća sila u istoriji, sejala je smrt u srcu Evrope predstavljajući kao da je to neki dalek, treći svet, onaj u kome su to redovno činili do tada. Koliko je to bilo pogrešno, vidimo danas kada ceo svet žanje plodove ovih nedela. Poverenje u međunarodni poredak više ne postoji, svet sve dublje tone u podelama“ napisao je princ Filip na društvenoj mreži X.

Данас се навршава 25 година од почетка бомбардовања наше земље од стране НАТО-а, злочина за који нико није одговарао. Заједно са нашим рођацима принцем Николасом од Румуније и принцезом Алин Маријом, у Ташмајданском парку смо положили цвеће на споменик невино страдале трогодишње… pic.twitter.com/qYiuENRzkS — Филип Карађорђевић (@PrincFilip1) March 24, 2024

„Ožiljci na našem narodu nikada neće proći, sramota i bruka silnih živeće doveka, kao i naše pamćenje. Oplakujemo žrtve, decu, majke, trudnice, očeve, sestre i braću, rođake, naše vojnike, policajce i dobrovoljce koji su hrabro stali pred tu silu i dali sve što su imali da nas zaštite. Neka im je večan spomen i sećanje!“ poručio je princ Filip.