"HOĆE DA NAM IZBRIŠU PAMĆENJE, DA SE PONAŠAMO KAO DA NIŠTA NIJE BILO" Ni četvrt veka kasnije NATO rane nisu zacelile (VIDEO)

Čak i 25 godina kasnije i dalje se dobro sećamo zvuka sirena, najava vazdušne opasnosti i, pre svega, nedužnih žrtava.

Iako je prošlo četvrt veka otkako je NATO bombardovao Srbiju, strahote rata se ne zaboravljaju. Svi ćemo pamtiti razaranja, veliku štete koja je pričinjena, a ono što ne nestaje jesu i posledice po zdravlje mnogih, koje je Alijansa donela bombama.

Ovim povodom, gosti "Pulsa Srbije" su bili Radomir Kovačević, toksikolog i Ratko Bulatović, heroj iz Kolašina koji je preživeo NATO bombardovanje.

foto: Shutterstock

Kovačević je prvo obrazložio kako nas je trovao uranijum iz NATO bombi:

- Sve je to dobro poznato, ali moram reći rečenicu koju je NATO pakt nadmetnuo srpskoj naciji, u smislu brisanja pamćenja. Milo Lompar lepo piše da hoće da nam nametnu duh samoporicanja. Da se ponašamo kao da ništa nije ni bilo i kao da su nam oni učinili nešto dobro. Kao što je rekao moj drugar Matija Bećković, kada su nas bombardovali sa uranijumom, oni su nas ubeđivali da je to dobro. Svakako, ono što smo mi doživeli 1999. godine danas je četvrt veka kada to obeležavamo, u istoriji čovečanstva takva agresije nije zabeležena. Srpski general Spasoje Smiljanić je 2008. godine objavio u knjizi, kada je opisivao 1999. godinu, da je odnos snaga između NATO pakta i SR Jugoslavije, bio jedan naprama osam stotina. Doduše, on je izneo samo odnos u živoj sili, nije opisivao vojna sredstva, privredu, resurse, sa kojima se vode savremeni ratovi. Sada kada Putin ratuje protiv NATO pakta, u mnogo je boljem položaju jer je mnogo jači od tadašnje Srbije.

Bulatović je spomenuo tri izjave velikih ljudi, odnosno nobelovaca koji su osudili agresiju NATO pakta, a potom je izrekao tri najjezivije izjave američkih predstavnika:

- U vreme NATO agresije 1999. godine, obavljao sam dužnost gradskog sekretara za inspekcijske poslove, a ratni raspored je bio pomoćnik načelnika civilne zaštite. Gradski štab civilne zaštite je obavljao sve poslove i zadatke koje se odnose na zaštitu ljudi i imovine. Dakle, pomoć pri zbrinjavanju ranjenih i povređenih, pomoć vatrogasnim jedinicama pri gašenju strahovitih požara, do kojih je dolazilo nakon strašnih detonacija, potom pomoć drugim ekipama radi oklanjanja krupnih havarija. Međutim, na samom početku bih pročitao citate trojice velikih ljudi i neljudi našeg sveta i vremena koji se upravo odnose na agresiju NATO pakta na Jugoslaviju. Prvo ću reći tri izjave velikih ljudi. Engleski nobelovac Harold Pinter kaže da je akcija NATO banditska. Nemački nobelovac Peter Handke je rekao Zapad je jednim smrtonosnim udarcem srpskom narodu sa Kosova uzeo njegovu otadžbinu i Srbe proizveo u zatvorenike i izbeglice u sopstvenoj državi - izjavio je Bulatović, pa nastavio:

02:00 Najjezivije izjave čelnih ljudi NATO agresije: Gosti frapirali sve u studiju!

- Potom ruski nobelovac Aleksandar Solženjicin kaže, šutnuši organizaciju UN i izgazivši njenu povelju, NATO je proklamovao za svet i sledeći vek, kao jedino važeći drevni zakon, ko je moćan u njega je pravo, pred očima čovečanstva uništavaju prelepu zemlju, civilizovane zemlje aplaudiraju tom uništavanju. Sada ću i izjave onih drugih, koji će ostati crnim slovima upisani u istoriji, ali i srcima svih Srba. Prvo, kratka izjava tadašnjeg državnog sekretara SAD, koji kaže da se srpska deca više neće smejati. Zatim, izjava američkog generala Veslija Klarka, koji je komandovao NATO snagama 1999. godine, a kaže da će Srbiju vratiti u kameno doba. Zatim, čuveni portparol NATO pakta, koji kaže Srbe treba spokojno bombardovati, oni će to ionako brzo zaboraviti.

Kurir.rs

Bonus video:

