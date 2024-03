"SPASILO ME NEZNANJE PROTIV KOGA SE BORIMO" Heroj sa Košara: Nakon prvog pucnja, javi se briga za druge koja briše strah!

Vladimir Ilić iz Užica je bio decembarska klasa Vojske SR Jugoslavije iz 1998. godine.

U borbi na Košarama 1999. godine učestvovao je do poslednjeg dana. Ovog puta je sve svoje iskustvo i sećanja podelio kada je gostovao u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

- Iz ugla jednog devetnaestogodišnjaka i dvadesetogodišnjaka, koliko je većina mojih drugova bilo, i dan danas lomimo ta osećanja. Sa jedne strane želimo da ih zaboravimo, da to ostane iza nas, a s druge strane te stvari ne smeju da se zaborave. Uvek volimo kada pričamo o tome, da to ostane u sećanju, da se prenese sa kolena na koleno. S druge strane, te ružne scene ranjenih i poginulih drugara, svi se trudimo da to zaboravimo. Dakle, osećanja se menjaju, ali se u suštini trudimo da zaboravimo i da ne zaboravimo.

02:03 SPASILO NAS NEZNANJE PROTIV KOGA SE BORIMO Heroj sa Košara: Dobili smo komandu ranom zorom, a ono što smo zatekli...

Potom je pričao isksutva sa samog bojišta, te je rekao da je psihi sigurno pomoglo neznanje toga protiv kakve sile se bore:

- Mi smo bili u tom petom bataljonu Vojne policije koji je došao prvi u ispomoć tim graničarima. Pre toga nismo bili na toj karauli. Tu su problemi bili pre tog devetog aprila, mi to nismo znali, samo smo izvršavali zadatke. Dakle, svako ko je bio u vojsci zna, slušaš komandujućeg, ideš napred. Nismo znali gde idemo, ni šta se dešava, jednostavno smo dobili zadatak, niko ne pita gde i zašto se ide, ti si samo vojnik, ispred sebe imas vodnika koji vodi, a on ispred sebe ima starijeg i tako funkcioniše. Bili smo prva jedinica koja je pristigla tamo, već oko sedam izjutra, tu smo zatekli već razbijenu jednu grupu graničara, koja je vidno bila izmučena, gore je bio i sneg, a mi smo došli spremni i odmorni. Mi smo mislili da su to neki klasični napadi kao dosad, po njihovom objašnjenu oni su uvek imali neke upade ili napade. Nismo očekivali da je to toliko razmera tih NATO vojnika, terorista, vojske... To nas je modža i spasilo, to neznanje protiv koga se borimo, možda je to bio ključ. Nakon prvog pucnja, u čoveku se javi hrabrost i briga koji otklanjaju strah.

