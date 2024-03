"I KUMSTVO MI JE OGROMAN TROŠAK, ZAR MORAM JOŠ I TE GLUPOSTI DA PLAĆAM?!" Mladin zahtev pre svadbe šokirao zvanice, kuma pobesnela

Uoči venčanja i svadbe koji je jedan od najvažnijih događaja u životu svake devojke mlada pravi devojačko veče. Međutim, mnoge mlade danas sve češće zahtevaju od svojih drugarica da plate organizaciju ove proslave ili čak da kuma plati troškove.

Kako se bliži sezona svadbi devojke postavljaju pitanje čija je zapravo dužnost da organizuje i plati devojačko veče - buduće mlade, kume ili svih drugarica zajedno?

Jedna studentkinja iz unutrašnjosti koja trenutno živi u Beogradu požalila se drugaricama da to njoj predstavlja dodatni trošak pored toga što će biti kuma.

- Sa mladom sam se upoznala na prvoj godini fakulteta i otada smo nerazdvojne. Volim je kao da mi je sestra i presrećna sam što se udaje. Znala sam da će me pitati da joj budem kuma i odmah sam pristala. Pošto je svadba na jesen imam dovoljno vremena da radim i prikupim novac. Za takve stvari ne želim da uzimam od roditelja. Sve sam lepo isplanirala, ali sam se prošle nedelje šokirala - rekla je buduća kuma i dodala:

- Drugarica nas je okupila u kafiću nas desetak i saopštila nam da pravi devojačko veče, ali da ćemo to morati sve da organizujemo, s tim što po običajima iz njenog kraja troškove plaća kuma. Onda je pogledala u mene. Bilo mi je baš neprijatno. Znala je da ne radim, da me roditelji izdržavaju i da mi treba dosta novca i za svadbu. I pored toga sada mi je i devojačko veče natovarila na vrat. I kumstvo mi je orgorman trošak, zar moram i zte gluposti da plaćam.

I ostalim devojkama nije bilo svejedno što im je tako rekla.

- Komentarisale smo međusobno. To devojačko veče joj niko nije ni tražio. Zašto pravi i uvaljuje nam dodatni trošal. To neće biti ispod 30 evra po osobi, plus detalji koji dosta koštaju. Neke su odmah rekle da neće moći da dođu, dok se druge premišljaju i neprijatno im je da odbiju. Očigledno je da ću ja svakako morati da platim ceo trošak, ne bih volela da je izneverim.

