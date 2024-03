"DEVOJČICE IZ BEOGRADA ZARAĐUJU PET DOLARA ZA NAGE SLIKE" Stručnjaci o velikom problemu: Kupuju lutke bebe kako bi se slikale!

U Srbiji trenutno 306 dece čeka na usvajanje. Potencijalnih usvojitelja, tj. onih koji žele da usvoje dete, ima duplo više.

Uprkos tome, prošle godine je usvojeno najmanje dece u proteklih 10 godina. Traže se podobni roditelji za određeno dete, a ne obrnuto.

Rekordno mali broj usvojene dece u Srbiji - gde odlaze naša deca, ko brine o njima?

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" na Kurir televizije koji su analizirali ovu temu bili su Saša Borojević, analitičar, potom prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, profesorka na Medicinskom fakultetu i Miloš Janković, advokat.

Arsenijević je pričala o udruženju koje je osnovala jer je bilo vanredno stanje u državi što se tiče medicine:

- Naše udruženje "Lekari i roditleji za nauku i etiku" je trebalo prvo da se zove "Lekari za nauku i etiku" jer se postavilo pitanje medicinskog tretmana za koji smo svi tada znali da je nedopustiv. Mi smo to javno rekli. Međutim naši članovi su rekli da su roditelji nas pozvali da se osnujemo, pa smo odlučili da u imenu udruženja stoji to "roditelj". Sada smo već čuveno LRNE udruženje koje je među građanima u regionu veoma cenjen. Osnovali smo se sa dva osnovna cilja, a to je medicina zasnovana na dokazima i primarno je ne naškoditi. Jer smo osnovani u trenutku kada je bila vanredna situacija, brojni nepoznati događaji koji su se tretirali još nepoznatijim metodama. Medicina nikada takva nije bila, mi smo morali da se oglasimo kao profesori univerziteta, te smo nastojali da se sprovode metode koje su dokazane jer je takva medicina 21. veka. Potom se završila korona, ispostavilo se da su naši stavovi ispravni.

Janković je komentarisao da narod nema osećaj da utiče na sastav skupštine, a kamoli na usvajanje zakona:

- Nažalost veliki broj građana misli da uopšte ne utiču na ono što se dešava u skupštini. To je pravni problem. Naime, poslanici bi trebalo da budu eksponentni, odnosno narodni predstavnici. Mi bismo tu mogli da zamislimo ljude od digniteta, morala, znanja, analitični, razgovetni, ljudi koji su spremni da trpe različita mišljenja i da se u skupštini dođe do zaključaka koji bi išli u interes. Ne samo u interes deteta, već i žena, osoba sa mentalnim smetnjama, interes građana u krajnjem slučaju. Kada pričamo o problemima, deca su vraćena u nekim slučajevima, ali problem nije rešen. Poražavajuće bi bilo kada bi se tu stalo. Imamo situaciju, da je stvoreno u javnosti, da su deca vraćena pod pritiskom. Javnosti, a ne struke, to je problem. To se desilo pre par meseci, gde je inspekcija, zaštitnik građana, ministarstvo. Izvinjavam se, ako postoji problem, zašto nadležni organi ne reaguju

Borojević je komentarisao lutke bebe koje izgledaju realistično, a jedna žena je na društvenim mrežama rekla da su idealne za fotografije jer mogu da se stoje kako ih namestite.

- Mi moramo da prikazujemo ovakve stvari. Ovo je nazvana "lutka za odrasle", ali postoje i one s*ks lutke, koje se proizvode u Kini i to njih 20 miliona godišnje. Realno pričajući o ovim stvarima, mi reklamiramo i propagiramo neke stvari, neko će ovo videti i rećiće da mora da ide da kupi. Mi podižemo sve o tome, sve dok nemamo zakon koji će krivično da vas tereti za takve stvari. Naprimer, pedofil čije sam ime i prezime ja obelodanio jer ne krijem imena osuđenih pedofila, je profesor engleskog iz Kragujevca. On je uhapšen, bio je u zatvoru, izvukao se, otišao na psihijatriju, a posle nje je pušten kući. Dobijam tužbu pre neki dan od tog pedofila da sam narušio njegovo pravo jer sam objavio njegovo ime i prezime i meni sada sudija po zakonu sudi - rekao je Borojević, pa nastavio:

- Da sam kriv, jesam, to je po zakonu tako, ali sam otkrio javnosti ime i prezime. Rekli su mi da to ne smem, ali ja ću svaki put obelodaniti ime i prezime kada saznam, pa ako treba da idem u zatvor, ići ću. Srbija je kao jedna glava sa levom i desnom stranom mozga. Ova leva hemisfera vam stalno ubacuje to što mi zovemo bolest, to je to propagiranje pedofilije. Vi imate čet grupu koju posećuje 100.000 ljudi, a tamo u lajvu gledaju naga tela devojčica, strašno biram reči da ne uznemirim javnost, i to se plaća pet dolara. Ali 100 do 150 hiljada ljudi. Za ove neke koje znam su iz Beograda, njih šest, imaju 12, 13 i 14 godina. Nemaju osećaj da prave prekršaj. Na taj način zarađuju. Ko je tim devojčicama otvorio račun u bankama? Ono što niko ne zna je novo zanimanje koje se zove sajber makroi. Teško ih je uhvatiti, a za ove naše su makroi izvan zemlje.

