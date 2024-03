BIO JE KLINIČKI MRTAV, IMAO JE 8% ŠANSE DA PREŽIVI: Došao sam s 300 MARAKA i KOFEROM, pa ostao na ulici! Ali sada...

Ivica Kljajić autor knjige "Tvoja integracija" čitaocima kroz zanimljivu životnu priču o svojim iskustvima dolaska i prilagođavanja na potpuno nove uslove života i rada u Nemačkoj, donosi dosta korisnih i zanimljivih informacija za sve one koji se pripremaju ili su nedavno stigli u Nemačku u potrazi za boljim životom.

- Svaki početak je težak i to sam najbolje osetio na svojoj koži. Nekoliko puta sam kretao iz početka, ali sada mogu da kažem da sam ostvario dobar deo svojih snova. Ponosan sam na knjigu „Tvoja integracija“ koja je mnogim našim ljudima olakšala početke u Nemačkoj jer na veoma otvoren način opisuje moj životni put u kojem se mnogi ljudi sa Balkana prepoznaju. Knjiga, između ostalog, daje jasne smernice kako se uspešno integrisati u Nemačkoj i kako izbeći sve one fatalne greške i zamke na tom putu. Da sam imao ovu knjigu pre 22 godine kada sam došao u Nemačku, sve bi mi bilo mnogo lakše - ističe Kljajić.

Ivica Kljajić foto: Privatna arhiva

Kljajić je kao beba preživio pravu dramu. Par meseci nakon rođenja bio je klinički mrtav. Doktori su mu davali samo osam posto šanse da će preživeti.

- Ali preživeo sam. U Slavonskom Brodu sam završio osnovnu i srednju školu te sam se u jesen 2000. godine uputio na svoj gastarbajterski put u Nemačku“ govori Kljajić:

- U Nemačku sam se, kao i mnogi naši ljudi, zaputio sa 300 nemačkih maraka u džepu, jednim koferom u ruci i snom o boljem životu. Sa negovateljskim poslovima u staračkom domu sam počeo 2001. godine i to sam radio do 2013. godine. Ipak, iako me je posao u kom sam pomagao starijim ljudima na neki način činio srećnim, nisam bio sasvim lično ispunjen i osećao sam veliku želja da ostvarim nešto više u svom profesionalnom životu. Taj osećaj je kao neka vatra tinjao u meni i rasplamsao se onog trenutka kada sam preko noći zbog viška radnika u firmi dobio otkaz i završio na ulici. Taj traumatičan događaj i osećaj bezvrednosti je zapravo zapalio plamen u meni da nešto moram promeniti u životu i uzmem konce u svoje ruke - priseća se autor knjige „Tvoja integracija“.

I pored velikih izazova verovao je da će uspeti i stvoriti bolju budućnost za sebe i svoju porodicu.

- Odlučili smo da se školujem na fakultetu u inostranstvu i da to sve sami finansiramo. Stavili smo sve na jednu kartu i bez plana B zaputili se u tad vrlo rizičan izazov koji se na kraju isplatio. Za četiri godine uspešno sam završio fakultet i počeo raditi na poziciji medicinskog informatičara. IT posao sam radio narednih šest godina, do 2019. godine. Međutim, ta pozicija nije ugasila moju glad za uspehom i znanjem. Početkom 2019. godine, kada je pola ljudi u tadašnjoj firmi dobilo otkaz i moj posao opet “visio o koncu”, doživio sam novu životnu prekretnicu. Odlučujem tada preuzeti kontrolu nad svojim životom i počinjem sam kreirati svoju budućnost. Samoinicijativno dajem otkaz u firmi i krećem sasvim novim putem. Prijatelji i porodica su taj potez smatrali prerizičnim, glupim i nisu mogli shvatiti da dajem otkaz na poziciji zbog koje sam studirao četiri godine, poziciju koja je bila dobro plaćena, a pritom imam dvoje male dece i kredit za kuću koji sam trebao još puno godina otplaćivati - kaže Ivica:

foto: Privatna arhiva

- Bez sigurne zaleđine početkom 2019. godine totalno sam promenio poslovni smer i započeo karijeru u DVAG-u, najvećoj i najznačajnijoj finansijskoj kompaniji u Nemačkoj i Evropi u kojoj sam pronašao svoju poslovnu porodicu i napokon dobio onaj osećaj pripadnosti i sigurnosti. Vrlo brzo, dve godine kasnije, postao sam radnik godine i drugi najbolji coach godine i tako je bilo dve godine zaredom. Sada sam na dobrom putu da sa svojim saradnicima, koji su najveći razlog našeg uspeha, postanem regionalni direktor - kaže Kljajić.

Životna priča Ivice Kljajića u knjizi „Tvoja integracija“ naišla je na veliko interesovanje ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, a Kljajić je sa svojim timom u Nemačkoj pomogao integrisati preko 10.000 ljudi sa naših prostora, a od same knjige nastao je čitav projekat koji je pretočen u internet prezentaciju i aplikaciju koja je postala jedna od najpreuzimanijih aplikacija u liifestyle kategoriji u svetu