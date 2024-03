LAŽNE INFORMACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA MOGU LOŠE DA UTIČU NA ISTRAGU! Stručnjak za bezbednost dece na internetu pozvala na oprez

Od kako se pre dva dana pojavila informacija da je dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, cela Srbija se pita samo jedno: gde je moglo da nestane dete koje je, kako se do sada zna, u presudnom trenutku bilo sa majkom, ima samo dve godine i od koga nema ni traga na mestu i u okolini nestanka.

Istraga sada ide u novom pravcu, nadležni kažu - neće se odustati dok dete ne bude pronađeno,a mi postavljamo pitanje šta se očekuje od novog pravca istrage i na šta bi mogli da ukazuju dosadašnji pokazatelji ove istrage?

Na ovo i druga pitanje u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Saša Borojević, predsednik Udruženja "Porodični alarm", Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima u novinar Kurira Mladen Radulović koji se noćas vratio iz Banjskog polja gde je pratio potragu za malom Dankom Ilić, a preko vibera se uključila Katarina Jonev, stručnjak za bezbednost dece na internetu.

foto: Kurir televizija

- Mi smo nekoliko sati nakon povlačenje policije sa lica mesta otišli da pokupimo neke informacije. Bili smo ispred policijske stanice. Tamo je bilo mirno. U gradu je atmosfera bila redovna. Snage MUPa su zaključile da devojčica definitivno nije tu i usmerile istragu u drugom pravcu. Usledilo je zadržavanje roditelja Danke Ilić, veštačenje njihovih telefona i brzo su počele da se povezuju stvari. Mislim da je policija imala neki trag koji čemo u toku narednih sati ili dana saznati - rekao je Radulović.

Borojević smatra da nije došlo do obustave potrage kako se govori već do njenog preusmerenja:

foto: Kurir televizija

- Da bi bilo jasnije šta znači kada neko kaže da se obustavlja potraga...To znači da je ili dete pronađeno ili znaju gde je. Kada se istraga sprovodi u drugom pravcu to znači veštačenje telefona i komunikacije pokušaj da lociraju devojčicu. Nemoguće je obustaviti potragu. Jako me je uzbudilo i zbunile su me izjave. Deda tvrdi da je dete kidnapovano. Izjava babe se ne poklapa sa izjavom majke. Otac saznaje da je dete nestalo od komšije. Nemoguće je da tako različito tumačite stvari - rekao je Borojević.

foto: Kurir televizija

Ibrahimović je konstatovao da je prosvetne radnike potrebno edukovati kako vi mogli da identifikuju trgovinu ljudima.

- Zaista su okolnosti čudne. Treba uvek sačekati zvanične informacije MUP-a. Ovo što je Saša pričao vraća u fokus priču o trgovini decom, odnosno trgovini ljudima. 62 odsto od identifikovanih žrtava trgovine ljudima su deca. Znatno veći procenat nego što je bio 2021 i 2022. Od toga je 44 odsto dece koja su pohađala školu. Jako je važno da se uradi obuka prosvetnih radnika za identifikaciju trgovine ljudima. Sada se dešava da oni prijave trgovinu ljudima kada ona ne postoji, a da ne prijave kada se dogodi.

Jonev je upozorila da treba biti operzan sa informacijama koje dolaze preko društvenih mreža jer je njihova istininitost neretko upitna:

02:38 LAŽNE INFORMACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA MOGU LOŠE DA UTIČU NA ISTRAGU! Stručnjak za bezbednost dece na internetu pozvala na oprez

- Jako često dolazi do plasiranja neproverenih i netačnih informacija koje nemaju za cilj da pomognu situaciji nego hvatanje pažnje ili tzv. jurenje lajkova, pregleda i riča. Samo mogu da navode nadležne organe i javnost na pogrešnu stranu. Time dolazi do zbunjivanja javnosti. U ovakvim situacjama gde je svaki minut bitan to je veliki problem.

Komentarisala je informacije o navodnom pojavljivanju crvenog pikapa u kojeg je vozač navodno pozivao decu da uđu u vozilo:

- Reč je bila o dve škole na Banovom brdu i u Užicu. Moram da vas podsetim na situaciju od pre par meseci kada se navodno pojavio crni džip koji je viđen na više lokacija u republici Srbiji. Na kraju se zvanično oglasio MUP i saopštio da je pruča potekla zapravo od dečaka koji je želeo da izbegne kontrolno toga dana i svoje roditelje slagao. Mama dečaka je iz najbolje namere objavila da je neko pokušao da grozi bezbednost njenog deteta, ali sve u svemu ta priča očito nije bila istinita. Moramo biti jako obazrivi i kritički sagledavati situaciju.

