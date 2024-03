PET KLJUČNIH PITANJA NA KOJA ISTRAGA MORA DA ODGOVORI U SLUČAJU NESTALE DANKE: "Akcenat da bude na najužoj porodici i prijavi"

U slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić, kojoj se trag gubi dvorištu kuće u Banjskom polju kod Bora u utorak popodne, postoji mnogo nejasnoća, a stručnjaci za Kurir objašnjavaju da u izjavama devojčicine majke Ivane, koja je poslednja imala kontakt s detetom, postoji nekoliko nelogičnosti koje treba detaljno ispitati!

Kako je majka prethodno rekla, ona je utorak sa Dankom i trogodišnjim sinom došla u Banjsko polje u staru roditeljsku kuću. Dalje je navela da je ona na trenutak ušla u kuću da sinu da vodu, a da je Danka ostala u dvorištu. Kako je još ispirčala, kada je izašla devojčice nije bilo, pa je zato počela prvo sama da je traži, da bi tek posle izvesnog vremena pozvala supruga Dušana i policiju.

Kako su ispričali naši izvori, majka je tek posle sat i po vremena obavestila muža da im je ćerka nestala.

- Prva nejasnoća i stvar koju treba razjasniti je tačno vreme nestanka i tačno vreme prijave nestanka. Dalje, majka je navodno policiji rekla da je ušla u kuću da sinu sipa vodu, ali kada je policija došla kuća je bila zaključana. To ih je odmah navelo na pomisao da majčine izjave imaju određene nelogičnosti. Ipak, treba uzeti u obzir da je žena trudna, da je pod stresom i da je moguće da zbog toga ne može sasvim da rekonstruiše situaciju - objašnjava nam izvor.

Treća nejasnoća jeste to što je Ivana, kada je sa decom došla u Banjsko polje, automobil parkirala iza kuće.

- Nije se parkirala sa strane kuće gde je put, nego iza štale. Sada je i to sumnjivo, zašto je tamo parkirala?! Nije baš najjasnije ni šta je Ivanu navelo da u utorak, po kiši, dovede decu u napuštenu kuću da se igraju po blatu, tako da je to četvrta nelogičnost koja se vezuje za ovaj slučaj - objašnjava nam izvor.

Peta misterija, kaže izvor Kurira, je Ivanino ponašanje.

- Ona je bila previše mirna kada se ima u vidu šta joj se dogodilo. Svojim izjavama i nije previše pomogla istražiteljima, a posebna specifičnost ovog slučaja je da majka nestalog deteta ne može biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju zato što je u drugom stanju - kaže sagovornik Kurira.

U oči upada i to što fotografija Danke koja je objavljena u svim medijima i preko sistema "Pronađi me" deluje kao da je napravljena upravo u dvorištu kuće iz kog je dete nestalo.

- Danka je u trenutku nestanka na sebi imala maslinastozelenu jaknu, ljubičaste pantalone,crne patike i kosu vezanu u rep, a identično je obučena i na toj slici. U pozadini se vidi i automobil, ali i seoski ambijent i Dankin brat - objašnjava nam izvor.

Otmica se planira

Detektiv Mile Novaković, bivši načelnik UKP, objašnjava za Kurir da je jedini pravac koji sada može dovesti do istine detaljna istraga unutar porodice - njihovi kontakti, poruke, pozivi, interakcije i kretanje.

- Mala je verovatnoća da je prolaznik samo uzeo dete, otmica se planira. Ako je neko želeo da iz bilo kog razloga da kidnapuje devojčicu, morao bi danima da motri na porodicu kako bi dočekao trenutak da dete ostane samo. Međutim, oni su tog dana tek stigli u Banjsko polje, tako da organizovana otmica ne bi trebalo da je opcija - kaže Novaković.

On dodaje da akcenat dalje istrage sad mora da bude na članovima najuže porodice i svim detaljima prijave nestanka deteta.

- Osim najuže porodice, obavezno treba ispitati sve u njihovom okruženju, komšije, da li su primetili nešto čudno, videli neke prolaznike... Svaka informacija u ovom trenutku je jako značajna - kaže naš sagovornik.

Različiti motivi

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Kurir da istraga u ovom slučaju može ići u više smerova, a da ima i onih najgorih.

- Ako se zaista sve odigralo tako da je majka ušla u kuću nakratko i kad se vratila da devojčice nije bilo, postoje četiri scenarija ko bi i zašto mogao da kidnapuje dete, a peti je da roditelji znaju šta se zapravo desilo, iako je ovo najmanje verovatno. Svaka stavka se do detalja mora ispitati - objašnjava kriminolog.

Prema njegovim rečima, nada da je devojčica živa postoji, ali svako iz okoline može biti osumnjičen ako se ispostavi da je dete kidnapovano.

- Živimo u sredini sa raznim ljudima. Ima ludaka koji bi decu oteli iz svojih ubeđenja, lične koristi i bolesnog zadovoljstva. Može biti da je oteta od strane nekoga zbog religijskih ubeđenja, psihičkog bolesnika ili pedofila, a isto tako i da je iz nekih drugih "organizovanijih" razloga već odvedena preko granice, što bi dodatno otežalo potragu - kaže za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović.

- Dobra strana je što je pretražen teren i poslednja nada postoji u tome da je neko umešan u to i da je dete skriveno iz nekog razloga. Ja sada očekujem da će operativci MUP uraditi dobar posao i da ćemo saznati napokon pravu istinu - rekao je Jurić.

- Do juče, nismo mogli zamisliti da se objava deli na nacionalnim frekvencijama 48 sati po nestanku, da dobijamo sms, da se vidi na autoputu - napisao je on, a kasnije na jednoj televiziji objasnio šta je poslednja nada koja je ostala u vezi sa Dankinim nestankom.

Igor Jurić oglasio se na društvenoj mreži X (bivši Tviter) povodom sistema "Pronađi me", koji je u slučaju nestale Danke, prvi put aktiviran u Srbiji.

Psiholog

Neko je mogao da joj priđe

Snežana Anđelić, dečji psiholog, gostovala je na Kurir televiziji i objasnila zbog čega majka eventualno nije čula plač deteta.

- Majka već u sledećem trenutku, posebno u ovoj okolini, brže može da uoči to dete na nekoj distanci nego što to možete u nekom tržnom centru kad se dogodi. Jako je kratak taj vremenski interval da dete baš tako samo odluta negde, a da se ne čuje plač. Dakle, tom detetu je neko mogao da priđe, da mu da nešto zanimljivo i da ga povede, a da majka to ne čuje, ne vidi, zato što će dete u takvim trenucima samo poći, pa će posle plakati kad vidi da mame nema - objasnila je Anđelić.