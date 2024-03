"NISAM SE ČUO NI SA SINOM NI SA SNAJOM OD KAKO SU OTIŠLI U POLICIJU" Oglasio se deda nestale devojčice: "Čekam..."

Od kada su sin i snaja juče otišli u policiju da daju izjavu nisam se ni video ni čuo sa snajom i sinom. Nisam se čuo ni sa prijateljima od kada je Danka nestala", Milan Ilić, deka nestale Danke Ilić (2).

Novinari su danas razgovarali sa dekom nestale Danke Ilić (2), 48 sati od kada je devojčica nestala. Kako kaže, i dalje nema nikakvih novih informacija o nestanku unuke.

- Čekam - kratko je rekao.

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje da li ima nade da će sve biti dobro, da će naći Danku, kaže: "Da, imam, čekam informacije od policije. Snaja i moj sin otišli su na informativni razgovor tamo. Ja ne mogu se čujem sa njima, ni sa jednim, ni sa drugim. Nisam ih video kada su završili informativni razgovor juče. Nisam se čuo ni sa prijateljima, ni sa kim od kada je Danka nestala, zbog istrage, dok se ona ne završi - kaže deka nestale Danke Ilić.

On se osvrnuo i na bagere koji su čistili imanje.

- To nije moje, to je od mojih prijatelja, od snajkinih roditelja - kazao je on.

Prvi put aktiviran sistem "Pronađi me"

Zbog nestanka male Danke prvi put se u Srbiji u utorak uveče oglasio Amber alert sistem "Pronađi me".

Policija je juče obustavila pretragu terena u Banjskom polju i Brestovačkoj banji, s obzirom na to da svi dosadašnji rezultati ukazuju da se devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara.

Policija nastavlja intenzivan operativan rad u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa nestankom deteta.

foto: Damir Dervišagić

Roditelji nestale Danke Ilić odvedeni su u policiju danas u toku dana kako bi se nastavilo saslušanje koje je počelo juče u policijskoj stanici u Boru.

Ispred pojate gde je devojčica Danka Ilić (2) nestala pre 47 sati u Banjskom polju kod Bora stigao je bager, mašina kombinirka kako bi policija raščistila imanje koje je prepuno drva i šiblja. Traži se bilo kakav materijalni trag koji bi pomogao u pronalasku devojčice i otkrio sve okolnosti njenog nestanka.

Potraga za Dankom Ilić ne staje

Paralelno sa tim, pripadnici MUP ponovo pregledaju šahte i jame u pomenutom naselju. Sve to u cilju pronalaska materijalnih dokaza koji će pomoći u pronalasku Danke.

foto: Nenad Kostić

Posle 27 sati potrage u okolini Banjskog polja kod Bora, policija je juče popodne obustavila terensku pretragu za nestalom Dankom Ilić (2).

Intenzivni rad policije se nastavlja sve dok Danka Ilić ne bude pronađena.

