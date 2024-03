"SVE BOLESNO ŠTO ČOVEK MOŽE DA ZAMISLI NEKO JE NEKAD VEĆ URADIO!" Stručnjak za bezbednost objašnjava korake u istrazi otmice dece

Gde je dvogodišnja Danka Ilić? Ovo se svi kolektivno pitamo od utorka kada se devojčici izgubio svaki trag, a njena majka je u 13.45 prijavila nestanak.

Alarmirana je čitava javnost, prvi put se aktivirao sistem "Pronađi me", više stotina policajaca je stiglo u Banjsko polje, desetine novinara izveštavaju, ali i nakon više od 70 sati danonoćne potrage deteta nema.

O ovom događaju, ali i bezbednosnim pitanjima u načelu govorili su Dejan Milutinović, predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti, a preko vibera se uključio Vlada Arsić, novinar i publicista

Arsić je osudio senzacionalističke naslove povodom ovog slučaja kako na društvenim mrežama, tako i u pojedinim medijima:

- Ono što je meni najviše zasmetalo jestu komentari na društvenim mrežama. To često i tabloidi rade, a to je senzacionalizam po svaku cenu i iznošenje pogrešnih i neproverenih informacija. Drago mi je da je sistem "Pronađi me" ispunio svoju funkciju i za manje od dva sata su manje više svi znali o nestanku devojčice. Tako na primer, ako je cilj neke otmice otkup, a otmičari znaju da su oči čitave javnosti uprte u njuh, verujem da će mnogi i odustati od toga. Jako mi je drago da se prvi put aktivirao sistem i da su ljudi na praktičnom primeru videli kako to funkcionište.

Milutinović se saglasio da mnoštvo neproverenih informacija ima štetan uticaj na tok istrage:

- Dosta je bilo informacija i dezinformacija i zaista nije bilo pametno da se one iznose. Svi bi hteli da budu policajci, inspektori, sudije i misle da najbolje znaju šta je u svakoj situaciji najbolje da se radi. Bezboednost je takva da najviše informacija imaju ljudi na terenu, ali oni vrlo selektivno puštaju te informacije u javnost. Počele su razne teprije da se iznose. Mi imamo tu boljku teoretisanja. Čak i oni koji su nekada bili u službi, a sada su penziji i oni često daju neke izjave koje izazivaju nelagodnost.

Objasnio je zbog čega se u slučajevima otete dece uvek najpre skida sumnja sa njegovih najbližih.

01:17 SVE BOLESNO ŠTO ČOVEK MOŽE DA ZAMISLI NEKO JE NEKAD VEĆ URADIO! Stručnjak za bezbednost objašnjava korake u istrazi otmice dece

- Moram tako da kažem - svaka bolesna ideja, bolestan scenario, sve ono što je nenormalno za normalnog čoveka što on može da pomisli, neko je to već uradio. Zato vi morate da krenete od nečega što vam deluje malo verovatno. Znate, vi biste rekli: Ma nemoguće, ne bi valjda majka tako nešto uradila, ili otac ili stric ili ujak...Ali vi morate najpre da skinete sumnju sa najbližih srodnika. Inspektori nisu nimalo naivni niti glupi da tako kažem.

