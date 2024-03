VOZAČI HITNE IZ TEMERINA OSLOBOĐENI ZBOG PROLASKA NA CRVENO: Novac od troškova odbrane uplatili za lečenje nepokretne koleginice!

Nekada i sekunde odlučuju o životu pacijenata, te vozači Hitne pomoći koji ih prevoze u sanitetu često moraju prolaziti kroz crveno svetlo! Do januara prošle godine za taj prekršaj nisu odgovarali, a onda su masovno počele da im stižu kazne za prolazak kroz crveno i to plaćaju iz svog džepa!

Nepisano je pravilo da bi njima trebalo da budu otvoreni svi semafori, bez obzira na boju, ali za to ne znaju kamere i softver. Osim što plaćaju kazne, skupljaju i kaznene poene, pa nekoliko prolazaka kroz crveno može da znači i gubitak dozvole i posla.

Kazne i dalje stižu

Na adresu vozača Hitne pomoći u Temerinu u prvoj turi, odnosno od januara do avgusta prošle godine, stiglo je čak 30 i kusur kazni za prolazak na crveno svetlo. Stižu im i dalje. Međutim, vozači saniteta iz Temerina koji su bili okrivljeni za prolazak na crveno oslobođeni su, a novac koji su dobili od suda na ime troškova odbrane uplatili su svojoj sugrađanki, koleginici doktorki opšte prakse, koja je nakon teške saobraćajne nezgode ostala potpuno nepokretna.

Goran sa kolegama foto: Privatna Arhiva

- U prvoj turi imali smo 30 prolazaka na crveno, to je bilo do osmog meseca prošle godine. Posle toga to je nastavljeno da stiže i dan-danas nam stiže. Međutim, to sada policija stopira, imamo neki interni dogovor da, kada to dođe u policiju, mi njima dostavimo dopis da sam upravljao tim vozilom i da je bio prvi red hitnosti. Moja poslednja kazna bila je od 2. januara ove godine i morao sam da im dostavim taj dopis - navodi za Kurir Goran Đukić, vozač Hitne pomoći iz Temerina.

Ranijih godina im te kazne nisu stizale.

- U 90 odsto slučajeva je to bio prvi red hitnosti, vozili smo pacijente ka tercijarnim ustanovama. Temerin ima samo jednu Hitnu pomoć, a 30.000 stanovnika. Mi najčešće pacijente prevozimo u Novi Sad i Kamenicu, to je 25 do 30 km udaljenosti i mi imamo 20 semafora da bismo došli do ustanove. Kada bismo na svakom semaforu stajali po minut, čekali bismo 20 minuta, a nekome svaki minut znači - objašnjava Đukić.

Goran Đukić foto: Privatna Arhiva

Kaže, ne mogu da krive sistem, policija radi svoj posao, ali bi to trebalo promeniti. Oni su zahvalni kolegi iz Mladenovca Nenadu Blažiću, kao i braniocu koji je uradio veliki posao i besplatno im pomogao.

Spasavanje života

- On je preuzeo slučaj na sudu, dali smo mu punomoćje. Do sada su stigle po dve oslobađajuće presude za svakog vozača, a ima nas šest. Novac koji smo dobili od suda na ime troškova odbrane uplatili smo svojoj sugrađanki i koleginici koja je nakon saobraćajne nezgode ostala nepokretna. Troškovi njenih terapija su enormni. Trenutno je na lečenju u Zagrebu, bori se da ponovo hoda. Teško je stanje, ali mi se svi nadamo napretku - naveo je Đukić.

Iako mnogima deluje neverovatno, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozila hitnih službi moraju da stanu kada je na semaforu crveno svetlo, bez obzira na svetlosnu i zvučnu signalizaciju koju upućuju. To praktično znači da su dužni da poštuju crveno svetlo semafora, čak i u situacijama kada daju posebne zvučne i svetlosne znake. Ipak, propisana je i nadležnost MUP da odustane od procesuiranja prekršaja kada je on učinjen u cilju zaštite i spasavanja života.

Damir Okanović foto: Kurir tv

Sa druge strane, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović objašnjava da se taj član zakona tumači pogrešno.

- Zbog pogrešnog tumačenja Zakona o bezbednosti saobraćaja, dolazi do velikih problema u praksi. Naime, zakon dozvoljava prolazak kroz crveno svetlo vozilima hitnih službi, ali pod uslovom da propuste učesnike u saobraćaju kojima je u raskrsnici zeleno svetlo. Imamo pogrešno tumačenje da je njima apsolutno zabranjen prolazak na crveno, što prosto nije tačno i posledica toga jeste da se, pre svega, protiv vozača hitnih službi podnose prekršajne prijave iako su propustili učesnike u saobraćaju kojima je zeleno svetlo - navodi Okanović.

M. B.

Bonus video:

02:18 MOLIM VAS ZNAJTE RAZLIKU IZMEĐU HITNIH STANJA I ONIH KOJA NISU Hitna služba u Novom Pazaru preopterećena nakon PADA TEMPERATURA