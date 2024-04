VEČERNJE MOLITVE PRED SPAVANJE: Ovih pet molitvi možete izgovoriti!

Molitva pred spavanje može biti odličan način da ispratite dan i da mirno i spokojno utonete u san.

U nastavku prenosimo molitve pre spavanja, a koje se nalaze na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni pomiluj nas. (3 puta) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj. (3 puta) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga. Gospode, pomiluj. (12 puta)

Molitva prva Svetog Makarija Velikog Bogu Ocu

Bože večni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao Presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva druga

Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san, pošalji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva treća Anđelu čuvaru

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, duše i tela moga pokrovitelju, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog; no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih svetih. Amin.

Molitva Svetog Joanikija

Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta slava Ti.

Molitva Presvetoj Bogorodici

Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga – Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo. Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvoga i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svoga proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

Bonus video:

03:44 ČUDO NA PRAZNIK! U razrušenom Marijupolju jedna crkva ostala čitava: IZ NJE SE HORSKI ČULA MOLITVA OČE NAŠ