NAJGORI LJUBAVNI SASTANCI: Na Insta je napisao da je visok 185, ja 180. Došao niži 10cm od mene. Njegovo pravdanje je smehotresno!

Instagram stranica NSukrivo postavila je pitanje Novosađanima o tome kakvi su im bili najgori „dejtovi".

Tako je jedan na prvom sastanku uzeo devojku u naručje i počeo da trči, ali nije sve baš pošlo po planu:

- Na dejtu sam je iz sprdnje poneo u naručju i počeo da trčim. Izgubio sam ravnotežu i prosuli smo se po šoderu nekom. Ona povredila i izgrabala leđa, ja izdrljao oba lakta i išao krvav kući. I sada smo pet godina u vezi.

Svoje, ne najbolje iskustvo sa dejting aplikacije, podelila je i devojka koja je momka pronašla na aplikaciji Tinder, ali, komunikacija uživo nije baš protekla onako kako treba:

foto: Shutterstock

- Otišli na pikado, odigrali par partija, dečko mi se dopao, seli na piće, počela priča o faksu, ja do tad dva puta pala anatomiju na Medicinskom, gde on počne da mi drži predavanje kako sam neozbiljna, da ako želim da udam u njegovu familiju moram u što kraćem roku da položim to, jer je njegova mama kardiolog u NS, da ga ne sramotim. Plus mi priča 10 minuta kasnije kako dve godine vuče poslednji ispit na Ekonomskom.

Ovaj spoj završio se "blokom" na drštvenim mrežama, a pre toga ga je ova Novosađanka, kako kaže, "odrala u pikadu".

I fizicki izgled ume da bude iznenađenje, ali neprijatno:

- Nije fizički izgled bitan, razumem, ali da baš onoliko odudara od slika koje je slala - piše neprijatno iznenađen čovek, a slično iskustvo podelio je još jedan Novosađanin, koji kaže da ga je devojka "ketfišovala najgore":

foto: Shutterstock

- Slike biblijske, gde je imala 30 kila manje, bila je zanimljiva i vesela priča, išla lepo i u četu i uživo, ali nisam mogao da pređem preko enormnog porasta obima.

No, i muškarci vole da manipulišu kada je u pitanju fizički izgled, te se stereotip o tome da muškarci vole da lažu o svojoj visini pokazao i na iskustvu Novosađanke:

- Upoznali se preko Insta. Rekao je da je 185 cm, ja 180 cm. Došao, 10 cm niži od mene. Kaže nije se odavno merio.

Kurir/Dnevnik