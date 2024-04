SRPKINJA KOJA JE POMOGLA AUSTRIJSKOJ POLICIJI OGLASILA SE ZA KURIR: Otkrila kako je našla Rumunku sa snimka iz Beča - "Ljuta je!"

Novinarka uglednog austrijskog portala "Kosmo" koja je stupila u kontakt sa rumunskom državljankom A.C.S. (36) koja živi i radi u Beču, a koja je na snimku sa devojčicom koja podseća na nestalu Danku Ilić uključila se u jutarnji program Kurir televizije.

Ispričala je kako je stupila u kontakt sa Rumunkom koja se vidi na snimku.

- Preko Fejsbuk grupe sam zamolila da se objavi apel da se za tim dvema ženama i detetom traga. Jedna naša žena je rekla: "Ovo je moja koleginica." To je za mene bio alarm. Uspela sam da stupim u kontakt prvo sa tom našom ženom. Ona mi je rekla da su njih dve koleginice i da su medicinske sestre. Rekla sam da odmah zove koleginicu i tražila njen broj. U međuvremenu sam kontaktirala s mojom redakcijom "Kosmo". Kontaktirala sam sa ambasadom Srbije, a onda su ambasada i moja redakcija bili u kontaktu sa policijom u Beču.

Žena sa snimka je bila jako uznemirena.

- Dva puta je išla u policiju. Ona je molila da je zaštite jer je dobijala informacije da se njeni snimci vrte na svim rumunskim i srpskim televizijama. Policija je gledala njene papire i njenog deteta. Policija se izvinila, otišli su. Zvali su je da potpiše protokol, ali ona je ljuta, uplašena. Da je jutros izašla sa detetom po mleko, da je neko od naših ljudi prepoznao, tu bi za pet minuta bila policija. Oteli bi joj dete iz ruku, nju bi uhapsili. Dok ona dokaže svoj identitet prošla bi haos.

Kaže da je definitivno otklonjena sumnja da se na snimku radi o Danki Ilić:

- Austrijska policija je počela potragu na osnovu sumnje da se radi o našem detetu. Onog časa kada je dokazano da to nije naša Danka pretpostaljvljam da će policija obustaviti potragu, osim ako ne dođe do nekog predmeta koji bi mogao da stvori neke nove pretpostavke. Što se tiče ove žene to je završeno - rekla je Marjanović i dodala:

- Insistirala sam da zaštitimo identitet te žene i identitet naše žene sa Fejsbuka. Ja sam na raspolaganju policiji sa svim svojim saznanjima. Ja ću verovatno sa tom Rumunkom uraditi jedan duži intervju. Ona je rekla je da će tužiti austrijsku policiju.

Podsećamo, austrijska policija rano jutros oglasila se novim saopštenjem o Danki Ilić (2) i snimku dve Rumunke, koje su dovedene u vezu s nestankom devojčice s obzirom da je s njima snimljeno dete koje fizički podseća na malu Danku.

Naime, austrijska policija isključila je bilo kakvu povezanost Rumunki sa snimka sa Dankom Ilić.

