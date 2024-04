TIKTOKERKA NEKAŽNJENO ŠIRI TEORIJU ZAVERE: Tvrdi da je mala Danka prodata, a da su njene ubice dobile novac da kažu da su je ubili

Vest da je Danka Ilić (2) iz Bora ubijena, potresla je javnost u Srbiji i regionu. Ali nije sve! Pojedinci iznose stavove koji su, jednostavno rečeno, za zatvor!

Sandra Karaklajić, koja na Tiktoku ima nalog All_about_SK sa skoro 45.000 pratilaca i koja za sebe kaže da je "dobro udata žena", objavila je uznemirujući video samo nekoliko sati nakon što je saopšteno da dete nije živo i iznela strašne teorije zavere!

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

- E moji vi! Žao mi je ove dvojice što se ucenjeni, ili naterani, ili plaćeni da priznaju da su ubili ovo dete da bi se zataškala ova katastrofa koja se dešava oko nas, odnosno trgovina decom. Eto, iskreno, žao mi ih je, jer će navući bes građana, naroda... Za koju godinu će oni izaći iz zatvora, preseliti se negde u inostranstvo pod drugim identitetom, a ovo dete, nažalost, nikad naći nećemo. Otvorite oči i skapirajte šta se dešava oko nas - izgovorila je u kameru i dodala:

- Kako to da 10 dana niko nije provalio da je dete ubijeno, nego su sada nakon 10 dana i besa građana oni otkrili tragove i da je dete ubijeno, odnosno šta se već tu desilo po njihovoj lažnoj priči. Kako to da majka nije čula da je neki auto tu udario nešto, da je neko izašao, paničio, to nije moglo da se desi sve u tri sekunde, nego se desilo, ako se desilo, a nije, nego se navodno desilo u par minuta. Tako da, po meni, ova šuplja priča ne pije vodu. Iskreno, žao mi je što se to tako dešava, što opet mažu oči... Žao mi deteta, žao mi porodice, žao mi i ova dva mučenika koja su pristala na sve to.

Bonus video:

01:24 Tiktokerka širi teorije zavere o maloj Danki

Snimak je uklonjen s njenog profila, nije poznato da li ga je obrisala ili ga je nakon prijava Tiktok obrisao. Međutim, neki su to sačuvali pa šeruju po mrežama.

foto: Printscreen

Ništa manje zastrašujući od njenih reči nisu komentari pratilaca: "Bravo! Ako ne nađu dete, to je to!", "Baš tako, slažem se, al' dobar je marketing za aplikaciju 'Pronađi me', tako da je neko dobru lovu zaradio", "Sve je smišljeno, samo mater zna šta je bilo, ništa drugo", "Dete prodato", "Sto posto istina, samo žalosno što većina ne misli tako", "Ma neće ići u zatvor, sve je to nameštaljka", "Isto kao krađa dece po bolnicama, državni projekat", "I to našli dvojicu sirotana koji nemaju krov nad glavom, ponudili pare i jadni pristali, ali samo Danka da bude dobro, naći će je kad-tad".

1 / 16 Foto: Printscreen

Ova tiktokerka inače živi na Korzici i odatle širi opasne dezinformacije, a iz njenih video-snimaka može sa zaključiti i da je antivakserka, te je izjavila da, da je mogla da bira, svoju decu ne bi vakcinisala i hvali sve koji to nisu učinili.

Sociolog Bojan Panaotović To je u domenu naučne fantastike Sociolog Bojan Panaotović naglašava da ljudi ne treba da stiču slavu i profit na mrtvima. - To je jako loša stvar i ne može nikad da se vrati dobrim za osobe koje to rade. Bilo bi fenomenalno da su u pravu, pa bi barem to dete bilo živo i imalo šanse da se izbavi, ali, nažalost, to nije slučaj. To znači da razmotrimo stvari potpuno racionalno. Po toj gospođi i sličnima svi su korumpirani, zli, pokvareni. U redu je da sumnjamo, ali da olako kažemo kako su svi zli od pripadnika policije, forenzičara, preko roditelja, pa do ministra i predsednika države, to je zaista u domenu naučne fantastike - naveo je Panaotović.

Jelena Manojlović foto: Kurir

Psihoterapeut Jelena Manojlović kaže da su ljudi poput Sandre Karaklajić "bezdušne osobe koje ne razmišljaju o posledicama svojih reči i dižu paniku"!

- Svako treba da odgovara za neistinu koju izjavi, ta osoba treba da bude procesuirana po zakonu. Svako treba da stoji iza svojih reči, ali i da ima dokaze za to. Iznesi dokaze, pa pričaj!

Redakcija Kurira poslala je snimak MUP Srbije.

Tamara Radojčić foto: Printskrin, Privatna Arhiva

Adokatica Tamara Radojčić navodi da ovde ima elemenata krivičnog dela protiv javnog reda i mira (izazivanje panike i nereda):

- Za onog ko iznošenjem lažnih vesti ili tvrdnje izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda i mira zaprećena kazna je zatvor od tri meseca do tri godine i novčana kazna (sud procenjuje). Obe kazne se izriču, ali pored krivičnog dela ovde roditelji mogu da pokrenu i parnični postupak za naknadu materijalne štete - kaže za Kurir advokatica Tamara Radojčić i dodaje:

- Država može preko javnog tužilaštva da pokrene krivični postupak zbog izazivanja panike i nereda.

Bonus video:

01:41 Danka Ilić