"SVAKI UREĐAJ KOJI SE KAČI NA MREŽU, OSTAVLJA TRAG KOJI SE ANALIZIRA" Stručnjak za sajber bezbednosti: Ovo je bila KLJUČNA stvar

Slučaj dvogodišnje Danke Ilić dobio je epilog monstruoznog akta dvojice pedesetogodišnjaka.

Naime, devet dana nakog intezivnog rada policije, otkriveni su pojedini krucijalni detalji ovog slučaja, ali telo devojčice još nije nađeno.

foto: Printscreen YouTube

Ministar MUP Bratislav Gašić je juče rekao da je pregledano preko 46.000 logova telefonskih brojeva, sve je to trebalo pregledati, uvezati, da bismo videli da li je neko majku pratio, da li je ona imala komunikaciju sa nekim.

Detaljnije o ovom segmentu istraživanja pričao je gost "Pulsa Srbije" Miloš Andrić, stručnjak za sajber bezbednost.

Andrić je odgonetnuo na koji način funkcioniše utvrđivanje sajber tragova:

01:27 SVE ŠTO SE KAČI NA MREŽU, OSTAVLJA TRAG KOJI SE KASNIJE ANALIZIRA Stručnjak za sajber bezbednosti: Ovo je bila KLJUČNA stvar

- Imamo osnovnu stvar, to je poznato, mi bismo bili iznenađeni skupa kada bismo saznali šta sve "Google" zna o nama. Počinje od toga, gde se vi krećete, to je osnovna stvar. Sve što ima mrežu, dakle telefon, pametan sat, itd. ostavlja trag, koji kasnije može da se analizira i iskorišćeni da se utvrdi nešto. Potom, u obzir moramo uzeti kolege informatičare iz MUP, koji su intezivno radili na dobijanju informacija. Drugo, postoji i segment dezinformacija u sajber svetu, naprimer, apsket društvenih mreža. Neko objavi neku sliku, ne mislim na ono iz Beča, ili kaže da je načuo da je neko negde bio, to automatski usmerava istragu u tom pravcu. Pa tako nastaje razvučen teren, a ne koncentrisan.

Potom je istakao da je GPS bio ključan u otkrivanju ovog zlodela:

- GPS je i te kako važan u ovakvim slučajevima, da se ustanove vozila koja su se kretala tom trasom. Između ostalog, podrazumeva se da će službeno vozilo imati GPS i to je aposlutno jedan od faktora koji je olakšao, odnosno poboljšao istragu. Ključno je da se radi o licima koji su izvršila krivično delo, imali su potrebu da to sakriju, ne razmišljajući o okolnostima poput GPS, a on je upravo ključan bio u otkrivanju ovog slučaja. Naravno, i on se može ometati, postoje razni sistemi, ali to je previše sofisticirano za ovakvu vrstu razbojništva.

Kurir.rs