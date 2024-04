OBUKA IZ PRVE POMOĆI ZA NASTAVNIKE I UČITELJE! Fizičko vaspitanje podići na viši nivo, time će se unaprediti zdravlje učenika

Tokom aprila, maja i juna biće organizovana obuka u prvoj pomoći za prosvetne radnike uključene u projekat "Svako dete ima pravo da odrasta zdravo", kako bi učenici imali što bezbednije uslove tokom odvijanja časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i tokom boravka u školi.

Ovo je saopšteno nakon zdravstveno-promotivne manifestacije u OŠ "Lazar Savatić" na Zemunskom keju povodom Svetskog dana zdravlja u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Na njoj su učestvovali učenici i nastavnici sedam osnovnih i srednjih beogradskih škola.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja glasi: Moje zdravlje, moje pravo. Današnje takmičenje deo je pilot-projekta „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“ Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete i Ministarstva sporta.

Na otvaranju manifestacije prisutnima se se obratili prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog Krsta Srbije, prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, dr Jelena Janković, pomoćnica ministra zdravlja u sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu i Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog Komiteta Srbije.

foto: Crveni krst Srbije, Vladimir Janković

Radovanović je ukazao na to da je Crveni krst na svetskom nivou prepoznatljiv po edukacijama iz prve pomoći, te da prva pomoć više od veštine i da je poznavanje tehnika pružanja prve pomoći jedno od najdragocenijih znanja koja mogu da se steknu.

On je istakao da Crveni krst godišnje obuči između 35 i 40 hiljada dece i odraslih veštinama prve pomoći, te da će đaci imati priliku da od najboljih instruktora prve pomoći Crvenog krsta Srbije nauče ova životno važna znanja.

foto: Crveni krst Srbije, Vladimir Janković

- Danas, na svetski dan zdravlja, kada poručujemo da svako dete ima pravo da odrasta zdravo, na najbolji način ćete naučiti kako da kroz negovanje sportskog duha, zdravih navika, humanosti i znanja rastete u plemenite ljude koji su umeli da odaberu pravi poziv: put zdravlja, znanja i humanosti - kazao je Radovanović i poželeo prisutnima lepo druženje i uspešno nadmetanje. Na kraju izlaganja, on je pozvao đake da se pridruže velikoj porodici volontera Crvenog krsta jer time mogu da pomognu drugome a sebi da daruju veliko zadovoljstvo.

Dukić Mijatović je kazala da je za Ministarstvo prosvete važno da se istakne značaj fizičkih aktivnosti učenika svih godina i najavila da će u okviru pilot- projekta „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“ biti organizovane u saradnji sa Crvenim krstom obuke i sretifikacije za pružanje prve pomoći za nastavnike i učitelje.

Ona je podsetila da se nastava fizičkog vaspitanja realizuje u svim školama i da je predviđena nastavnim programima i planovima, ali da je važno omogućiti ove aktivnosti i u okviru vannastavnih aktivnosti. U svojim naporima da fizičko vaspitanje i aktivnosti učenika podignu na viši nivo, čime se unapređuje i zdravlje đaka, Ministarstvo prosvete ima pomoć Ministarstva zdravlja i Ministarstva sporta, rekla je državna sekretarka.

foto: Shutterstock

Dr Jelena Janković istakla je da je promocija zdravih stilova života osnovna briga Ministarstva zdravlja. Ona je kazala da je Ministarstvo do sada obezbedilo obuku lekara koji rade sistematske preglede učenika uključenih u školski sport. Redovna fizička aktivnost uz praćenje zdravstvenih parametara deo su napora da se unapredi zdravlje kroz aktivno uključivanje u sport, rekala je pomoćnica ministarke zdravlja i najavila podršku inicijativi Crvenog krsta za sertifikovanu obuku nastavnika koji će biti u mogućnosti da pruže pomoć prilikom povreda.

Maljković je naglasio da olimpijski sportisti kao idoli i uzori deci mogu da utiču na to da se đaci više posvete fizičkoj aktivnosti, zdravim navikama ali i timskom duhu i brizi za drugare u timu, te da je zato Olimpijski komitet jedan od učesnika u ovom događaju. On je skrenuo pažnju na to da je olimpizam više od bavljenja sportom, da je to filozofija života i da kombinuje sve kvalitete koje poseduju telo, volja i duh. Na kraju obraćanja, Maljković je poželeo da se u budućnosti neki od đaka danas prisutnih nađe na olimpijskom tronu. Takođe, svima je poželeo fer borbu i dobar rezultat.

Na manifestaciji su učestvovali učenici i nastavnici sedam osnovinh i srednjih škola sa teritorije Beograda koje su uključene u realizaciju projekta „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“ Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete i Ministarstva sporta. Učešće su uzeli i volonteri i saradnici Crvenog krsta, predstavnici ministarstava koja su nosioci projekta, kao i predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije.

foto: Shutterstock

Sadržaj manifestacije obuhvatio je edukativne radionice iz prve pomoći i različite motoričke poligone, a najuspešniji timovi učenika dobili su simbolične nagrade i medalje koje je dodelila Tatjana Medved, koordinatorka projekta „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“. Ona se na kraju manifestacije obratila đacima bodreći ih da i u porazima vide pobedu jer je učešće u takmičenju najvažnije. Prema njenim rečima, poraz često ukaže na nov put i dovede do zlatnih odličja i titula.

- Danas ste svi nosioci zlatnih medalja - zaključila je Medved.

U okviru saradnje Crvenog krsta Srbije i Ministarstva prosvete, tokom aprila, maja i juna, biće organizovane obuke u prvoj pomoći za prosvetne radnike koji su uključeni u projekat „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“, kako bi učenici imali što bezbednije uslove tokom odvijanja časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i tokom boravka u školi.