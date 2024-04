ČEKAJU NAS TROPSKI DANI U APRILU, A ONDA U MAJU... Leto će biti znatno toplije nego što smo navikli! Meteorolozi dali prognozu

U Srbiji se početkom ove nedelje očekuju tropski dani, s temperaturama i do 31 stepen, dok će u maju biti od 10 do 14 letnjih dana. Meteorolozi i klimatolozi najavljuju da nas čeka znatno toplije leto nego što smo navikli!

- Može se reći da je velika verovatnoća da oborimo još neki dnevni maksimum temperature u prvoj polovini aprila. Količina padavina će u istom periodu biti vrlo mala - lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u četvrtak, a u petak tek ponegde na severoistoku zemlje. Zatim će do 11. aprila u svim krajevima Srbije biti suvo uz dosta sunčanih perioda - rekao je prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, za Kurir, dodajući:

- Novi frontalni sistem na početku druge dekade meseca, osim pada temperature, neće usloviti znatne padavine. Pred nama je mnogo topliji april u odnosu na 2023, a imaće i manje padavina.

foto: Kurir televizija

Nikolić kaže da se nastavlja period s temperaturama iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Prema dugoročnoj prognozi, očekuje nas i topliji maj, ali s količinom padavina većom od proseka.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Srednja maksimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 25 stepeni, uz ukupno 10-14 letnjih dana u nižim predelima. Mesečna količina padavina iznosiće od 70 do 100 mm, a na planinama od 90 do 130 mm, lokalno i više usled češćih pljuskovitih padavina. Broj dana s padavinama u maju biće od 14 do 22, a u brdsko-planinskim predelima, naročito na jugu i jugozapadu Srbije, od 22 do 25.

Klimatolog Vladimir Đurđević rekao je za Novu da su kod nas leta postala znatno toplija nego što su bila pre 30-40 godina.

foto: Kurir TV

- Mi kao region jugoistočne Evrope imamo rekordno visok porast letnjih temperatura zbog globalnog zagrevanja i našeg geografskog položaja i premeštanja vazdušnih masa. Globalni smo rekorderi i za svako leto koje je pred nama ogromne su šanse da bude toplije od onoga na šta smo navikli u prethodnim decenijama. Šanse da će ovo leto biti znatno toplije su 70 odsto.

Dr Vladimir Marić iz Poljoprivredne i stručne službe Sremska Mitrovica kaže za Kurir da su vremenske prilike samo jedan faktor koji utiče na krajnje prinose.

- Dugoročne vremenske prognoze nisu pouzdane. Za svaku biljnu kulturu su najbitnija dva perioda - cvetanje i oplodnja. Ukoliko dođe do sušnih perioda s visokim temperaturama u maju i početkom juna, to nije dobro za kasnije prinose pšenice, a suše krajem juna ne pogoduju kukuruzu i soji. Ne može se generalizovati, jer sve zavisi od ta dva perioda. Jedan dobar pljusak može mnogo toga da promeni.