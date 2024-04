MAMICE, MORAM DA UMREM, ALI VOLIM DA ŽIVIM! DRŽI ME, SPASI ME, MAMICE! Potresna ispovest oca i majke koji i dalje traže pravdu!

Mamice, moram da umrem, ali volim da živim. Drži me, spasi me, mamice! Tako mi je pričala. Nisam se odvajala od nje ni kad je upala u komu. Držala sam je za ručicu sve vreme. A onda, 8. aprila, tek je svitalo, jedan izdisaj, drugi, treći - i bio je kraj!

Snežani Trajković iz Vranja suze se slivaju niz lice dok priča o svojoj devojčici Anastasiji, koja će zauvek imati devet godina. Bolovala je od retkog tumora hordoma i umrla je pre tačno 10 godina. Neutešni roditelji su uvereni da to nije moralo da se desi.

Anastasija Trajković foto: Privatna Arhiva

- Anastasija je umrla zbog pogrešnih dijagnoza pojedinih lekara u Nišu i Beogradu. Da su odmah uspostavili pravu dijagnozu, ona bi danas bila živa - tvrdi otac Dragan, ističući da su istraživanja pokazala da je izlečenje od hordoma 100 odsto kad se s lečenjem počne na vreme.

Sve je, priča, počelo u decembru 2012. Anastasija se žalila na zapušen nos. Odveli su je kod lekara u Vranju. On je mislio da je neka upala i prepisao joj je kapi za nos. Nije joj bio bolje. Roditelji su primetili i da, kada joj stave kapi, one iz jedne nozdrve iscure.

majka Snežana foto: Privatna Arhiva

- Bio je početak januara 2013. kad je doktor u Vranju primetio da joj nos menja boju: "Ovo je ozbiljno, dete mora hitno u Niš" - seća se Dragan.

Otišli su u Niš. Doktor (ime poznato redakciji) rekao im je da je u pitanju polip. Dete je operisano odmah posle srpske Nove godine.

Srce se cepa Jednoj ćerki danas pomen, drugoj rođendan Snežana i Dragan imaju još dvoje dece, Anastasija je bila najmlađa. Oboje su zdravstveni radnici. - Starija ćerka Sara, koja je završila visoku medicinsku školu, rođena je na isti datum na koji je Anastasija umrla. Istog dana bi trebalo da palimo svećice na torti i sveću u crkvi - kaže Dragan, dodajući: - Na sve sam bio spreman da Anastasiju spasem i održim u životu, a na sve sam i sada spreman kako bih dokazao istinu. Istina ne sme da se obezvredi, makar i po cenu mog života.

- Nije skinuo sve, ostalo je oko 20 odsto mase. Glavni problem je to što nije urađena patološka analiza uzorka. Pretpostavilo se da je u pitanju PNET tumor i Anastasiji je prepisana hemioterapija. Išla je na nekoliko ciklusa. Mi smo videli da nešto nije u redu i tražili smo da nas pošalju u Institut za majku i dete u Beogradu, gde su konačno i ustanovili da se radi o hordomu, retkom tumoru maksilarnog sinusa. To je već bio kraj maja 2013. U junu prva operacija, onda druga. Šalju nas potom na VMA, gde je operisana. Međutim, nije bilo dobro, buknulo je... Lekari su savetovali da idemo u Proton centar u Češkoj, ali prvostepena komisija RFZO je odbila da plati troškove. Drugostepena je, srećom, odobrila, ali prošlo je dragoceno vreme. Kad smo konačno stigli u Češku, bio je početak 2014. Već je bilo kasno. Rekli su nam da ima metastazu na plućima. Glavni doktor nam je rekao: "Niste došli u pet do 12, vi ste došli u pet po podne. Da ste došli ranije, ona bi bila živa."

Anastasija foto: Privatna Arhiva

Mesec dana nakon Anastasijine smrti Dragan je otišao u vranjsko javno tužilaštvo i oni su pokrenuli krivični postupak protiv lekara u Nišu i u Beogradu. Zavod za sudsku medicinu u Nišu je dao mišljenje da je bilo propusta u lečenju, i to od strane niškog patologa koji je dao pogrešnu dijagnozu.

- Taj lekar se žalio i ne znam kako je to prebačeno na Zavod za sudsku medicinu u Novom Sadu. Oni su dali mišljenje da je lekar iz Niša trebalo ozbiljnije da postupa, ali da bi Anastasija ionako umrla. Dakle, priznali su da je bilo propusta koji je doveo do pogoršanja stanja, kao i da nije data adekvatna dijagnoza i terapija, ali su, na drugoj strani, našli za njega opravdanje. U Beogradu ništa nisu uradili, pozvali su samo lekare na saslušanje, i to se tako završilo - priča Dragan.

Hemioterapije bile nepotrebne Proton terapija jedino rešenje, ali bilo prekasno Anastasija je potpuno nepotrebno prošla kroz nekoliko ciklusa hemioterapije, jer je za hordom, kaže Dragan, predviđeno samo proton zračenje i operacija. Nikakva hemioterapija. Sa proslave šestog rođendana foto: Privatna Arhiva - Kad smo se vratili iz Češke, na tumorskom mestu gde je zračena protonom tumor je počeo da se smanjuje. Anastasija je rekla da je, posle skoro dve nedelje, počela da čuje na levo uvo. To je dokaz da je tumor počeo da se razgrađuje i da je proton ciljana radioterapija jedino rešenje za hordom. Nažalost, kod nje je već bilo prešlo na pluća i tu nije bilo spasa.

Žalio se nakon toga po osnovu zaštite zakonitosti. Rečeno mu je da podnese privatnu tužbu. Potreban mu je jasan dokaz da je bilo propusta u lečenju da bi se i javno tužilaštvo priključilo gonjenju. Zato Dragan planira da dokumentaciju dostavi Zavodu za sudsku medicinu Beograd.

otac Dragan foto: Privatna Arhiva

- Nemam, nažalost, para za veštačenje Zavoda za sudsku medicinu u Beogradu. To bi koštalo više od 100.000, možda je sada i 200.000 dinara. Treba tome dodati naknade za veštačenja Proton i Hordon centra, kao i sudske takse. Imam, međutim, neko imanje kroz koje treba da prođe ulica i, ako dobijem pare od opštine, iskoristiću ih da platim veštačenje u Beogradu i sve druge takse što treba - kaže otac:

Otac Dragan: Bila je naše mezimče. Mala, umiljata. Meni ne treba nikakva odšteta. Smatrao bih da sam prodao dete ako bih uzeo bilo šta. Ja samo tražim pravdu jer sam ga izgubio nečijom greškom

Anastasija Trajković u bolnicu

- Deset godina već u mraku živimo. Odvojili smo se od prijatelja, rodbine. Anastasija nam je bolna rana. Praznina. Ona je bila naše mezimče. Mala, umiljata. Umrla je zbog pogrešne dijagnoze. Meni ne treba nikakva odšteta. Smatrao bih da sam prodao dete ako bih uzeo bilo šta. Ja samo tražim pravdu, jer vreme ne leči sve. To je laž. Onaj ko vam nedostaje uvek će vam nedostajati. Ne verujem više u boga i ne mogu da nađem utehu. Samo znam da sam nečijom greškom izgubio dete.

