"ZNAM DOBRO TAJ TEREN! VRLETAN JE I IMA GRABLJIVICA" Advokat o mogućem ishodu potrage za telom Danke: Vreme radi protiv svih nas

Stotine pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na terenu, na čelu sa najiskusnijim rukovodiocima i ministrom Bratislavom Gašićem, ali i građani koji su se istog trenutka uključili u potragu i dali sve od sebe da sa državnim organima podele svaku informaciju i saznanje dali su sve od sebe da pronađu malu Danku. Da li je iko mogao da nasluti tragičan trag?

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Marko Anđelković Slijepčević, advokat, Ana Selak, advokat i Radiša Roskić, advokat i nekadašnji načelnik u BIA.

- U potragama ove vrste upornost je jedan od kvaliteta koji se moraju posedovati i biti u funkciji pozitivnog razrešenja. Imamo sitiaciju, međutim, da osumnjičeni pored eklatantnog priznanja dela, ne otkrivaju gde je telo. Vreme svakako radi protiv željenog ishoda - rekao je Roskić i dodao:

- Dobro znam taj teren, bio sam načelnik centra u Zaječaru. Teren je vrletan. Vrlo je aktraktivan za lovce ima dosta životinja grabljivica tamo. Ono što je za mene najvažnije jeste da policijski službenici organizovano, ciljano i uz pomoć svih raspoloživih sredstava rade kako bi se došlo do rezultata, a vreme nažalost radi protiv svih nas.

Anđelković Slijepčević ocenio je da su mogući različiti raspleti slučaja:

- Brojna su moguća scenarija. Jako je neprijatna pozicija kolega koji moraju da rade u ovom predmetu. Imajući u vidu životne prilike u Boru ja mislim da su osumnjičenima dodeljeni branioci po službenoj dužnosti. Mi moramo u našem poslu da isključimo emocije i da damo savet koji je najbolji za naše klijente. Interes okrivljenih je da se ne pronađe telo jer bi se onda svi materijalni dokazi uvezali sa posledicom. Ovako dok vi još nemate telo, pravno gledano to dete nije mrtvo dok se to ne konstatuje.

Selak tvrdi da je čuvena floskula. "Nema tela, nema dela" neistina i da tako nešto ne postoji u krivičnom zakoniku.

- Ja ne znam od koga je to poteklo, pa da svi krenemo ka tom licu koje je reklo tu kvalifikaciju koja se već dugo proteže kroz javnost. Kada govorimo o ovoj važnoj temi mi moramo napraviti distinkciju između pravnog i građanskog aspekta. Sa građanskog aspekta mi možemo da kažemo da je dete nažalost preminulo, ali sa pravnog mi to još uvek ne možemo da tvrdimo. Ovo je jedna od ogromnih neistina to da nema tela nema dela. U krivičnom zakonu nećete naći ni jednu odredbu koja kaže da se osoba ne može smatrati preminulom ukoliko se njeno telo ne pronađe, naprotiv.

