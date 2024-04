ADVOKAT ALEKSANDAR RADIVOJEVIĆ ZA KURIR: Nije svako lišavanje života ubistvo, obdukcija KLJUČNA za utvrđivanje uzroka smrti

O mogućim kaznama koje bi mogle biti dodeljene osumnjučenima za ubistvo dvogodišnje Danka Ilić govorio je u emisiji Puls Srbije Aleksandar Radivojević, advokat.

foto: Kurir televizija

- Za kvalifikaciju krivičnog dela nešto što je najbitnije je u stvari umišljaj. Nije svako lišavanje života krivično delo ubistva. Bitno je na koji način je neko lišen života. Ako vi imate slučaj da u saobraćaju neko nekoga liši života on nije izvršio ubistvo jer nije želeo nekoga da liši života. Krivična dela iz bezbednosti saobraćaja na puitevima - to su teška dela protiv bezbednosti saobraćaja - rekao je Radivojević i dodao:

- Ukoliko je neko konzumirao alkohol pa izazvao neku tešku saobraćajnu nesreću gde je neko izgubio život to se onda tretira kao umišljaj. U konkretnom slučaju to nije teško delo iz bezbednosti sapbraćaja, jer je stav tužilaštva da je prelomni momenat da li je oštećena devojčica bila živa posle udarca kolima. Ukoliko jeste, ukoliko su oni nju lišili života naon udarca onda to stoji kao delo teškog ubistva u saizvršilaštvu. To znači da su se dogovorili šta da urade i onda tužilaštvo stavlja na teret maksimalnu kaznu, a to je u našem zakoniku doživotini zatvor.

02:33 ADVOKAT ALEKSANDAR RADOJEVIĆ ZA KURIR: Nije svako lišavanje života ubistvo, obdukcija ključna za utvrđivanje uzroka smrti

- Da li će to tužilaštvo uspeti da dokaže, vidimo da ono bazira dokaze na izjavama. Na obdukciji bi se precizno videlo šta je tačno prouzrokovalo smrt.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:26 Obraćanje gradonačelnika Bora povodom slučaja Danke Ilić