POSLEDNJIH DANA I STARO I MLADO SE ŽALI NA OVE SIMPTOME! Mnogima nije jasno šta se događa: Evo i odgovora

Ova zima je jedna od najtopijih otkad postoje merenja u našoj zemlji, a zbog toplog vremena u februaru i prvim danima marta počelo je i ranije cvetanje drveća što je dovelo i do rane sezone alergija.

Broj ljudi koji imaju problema sa alergijama konstantno raste, dok sezona alergija traje duže zbog klimatskih promena. Temperature od 15 do 20 stepeni Celzijusovih u februaru, a onda i letnji dani krajem marta i početkom aprila doveli su do toga da odjednom procvetaju mnoge vrste biljaka.

Čini se da gde god da se okrenemo ovih dana odrasli pa čak i deca kijaju, suze im oči, kašljaju... Mnogi od njih kažu da nikada ranije nisu bili alergični i da ne znaju šta im se dešava.

foto: Shutterstock

Mirjana Mitrović Josipović, iz Agencije za zaštitu životne sredine, rekla je na TV Prva da trenutno najintezivnije cveta breza, koja većini stvara alergiju.

- U ovom periodu su to poleni drveća. Tu se još pojavljuje i orah, hrast, čempresi, vrba na Novom Beogradu, platani, topole... Već je 16, 17 polenovih zrna prisutnom ali najveći alergeni potencijal ima upravo breza. Vreme prepodnevnih sati, blago vetrovito, idealno je za raznošenje polena i osobe koje su u ovom periodu ustanovile da imaju alergijske probleme sigurno imaju na polen breze, ali tu je orah pa dolazi do unakrsnih reakcija i do teže kliničke slike osoba koje pate od alerggije na polen - objasnila je Mitrović Josipovićeva.

Simptomi alergije kijanje

svrab i curenje nosa

kašalj

sviranje u plućima

otežano disanje

bol u grudima

gušenje

svrab u očima, nosu i ušima

- Osobe ukoliko mogu u ovom periodu pa sve do kasno posle podne ne bi trebalo da budu direktno u priodi. Svuda gde ima drveća, zelenila nije dobro za alergične osobe tada budu direktno izloženi ovom mikroskopskim česticama i po povratku imaju, nažalost, sve simptome.

