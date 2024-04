KAZAHSTANAC ROĐEN KAO MUSLIMAN PREŠAO U PRAVOSLAVLJE: Porodica ga se odrekla, dobio otkaz u vojsci, a utočište našao u Srbiji!

Rođen sam pre 47 godina u muslimanskoj porodici u Kazahstanu. Upoznao sam 2006. pravoslavnog monaha, koji mi je poklonio Bibliju. Čitao sam, malo proučavao i rešio da promenim veru. Moja porodica to nije prihvatila, odrekli su me se svi do jednog! Kada su mi okrenuli leđa, rešio sam da se preselim u Srbiju, priča za Kurir Sarsenov Baha, koji je pre nekoliko dana postao prva osoba koja je dobila srpsku putnu ispravu za izbeglice, a na koju je čekao devet godina.

- Mnogo mi znači, sada mogu negde i da otputujem. Planiram da idem na letovanje u Tursku, zavisi od novca. Srećan sam jer će ova putna isprava ljudima koji imaju status kao ja olakšati život.

Baha je nedavno dobio putnu ispravu foto: MUP

Pravoslavno ime mu je Bogdan.

- Bio sam vojnik u Kazahstanu. Vraćao sam se s posla i sreo sam monaha. Pričao mi ja za božju ljubav, za istinu. To sam čuo prvi put i bilo mi je interesantno. Posle mi je poklonio i Bibliju i počeo sam da čitam Novi zavet. Čitajući, našao sam istinu. Postao sam hrišćanin. Roditelji su me se odrekli, žena me je ostavila i dobila starateljstvo nad ćerkom. Porodica je raskrstila sa mnom pošto sam, kako oni kažu, postao sektaš - govori Baha.

Sarsenov Baha foto: Zorana Jevtić

Njegov otac je čak okupio sve rođake, došao je i imam iz džamije, i pred svima njima odrekao se sina.

- Čak me je otac isekao nožem po ruci kad sam mu rekao da menjam veru! U ruci mi je bila Biblija, a on me je isekao nožem.

Bilo mu je teško. A onda je dobio otkaz i završio iza rešetaka.

- Vojnici u Kazahstanu ne smeju da idu ni u džamiju ni u crkvu, možemo da verujemo, ali samo u kući. Ja sam počeo da delim ljudima jevanđelje, a to je bilo kršenj vojničkoge zakona. Istinu sam hteo da podelim s mojim narodom, da im kažem da ima Boga i da Bog može da promeni život. Išao sam i u onkološki dečji centar da podelim jevanđelje i zbog toga su me uhapsili - priseća se Baha.

foto: Zorana Jevtić

Kaže da u Kazahstanu nije problem biti pravoslavac, ali je problem ako musliman pređe u pravoslavlje, jer društvo to ne prihvata iako se međusobno druže. Iza rešetaka je proveo 30 dana, a iz zatvora ga je izvukao monah, koji mu je 2015, u septembru, kupio kartu za Srbiju.

- Rekao je: "Letiš u Jugoslaviju, to je pravoslavna zemlja, tamo možeš bezbedno da živiš." Došao sam. Pre toga nisam čuo za Srbiju, jesam za Jugoslaviju, i to zato što su vaši ljudi dolazili u Kazahstan da grade hotele. Stigao sam sa 150 dolara, odseo u hostelu. Išao sam u UNHCR, posle i u Beogradski centar za ljudska prava, i tako je počela moja procedura za dobijanje statusa izbeglice. Bio sam i nekoliko dana u kampu za azil u Krnjači.

Sarsenov Baha foto: Zorana Jevtić

Tražio je posao, radio je u početku i selidbe, a kasnije se zaposlio kao fizioterapeut u jednom salonu u Novom Sadu. Zvanje fizioterapeuta stekao je još u Kazahstanu, dok je radio u vojsci.

- Već 26. decembra 2015. dobio sam azil. Tada mi je laknulo jer imam zaštitu, osećam se bezbednije. Mogu da živim ovde u miru, da radim. Učenje srpskog ide malo teže, ali učim jezik svakodnevno u komunikaciji sa ljudima, kroz Bibliju, čitajući...

Zahvalan Ljudi su me lepo prihvatili Baha kaže i da su ljudi na njega u Srbiji različito reagovali: - Pitaju me zašto sam promenio veru, ja im kažem istinu. Većina to prihvata dobro, neki kažu da sam heroj. Ne mislim da sam heroj, već da sam samo pronašao istinu. Znači mi to što me je vaš narod prihvatio, zahvalan sam na tome, susreo sam i loše ljude, ali toga ima svuda. Zahvalan sam Bogu na ljudima koje sam ovde upoznao i na one koji su mi pomogli.

U međuvremenu pronašao je posao u studiju lepote u Beogradu, u kom radi poslednje četiri godine.

- Najčešće idem u Hram Svetog Save. Sada postim i pripremam se za Uskrs, znam za običaje i farbanje jaja. Volim i sarmu, a mnogo prijatelja me zove na svoje slave - kaže Baha, koji namerava da, ukoliko se ponovo oženi, počne i da slavi slavu.

Anđela Šemić, IDEAS Šta je putna isprava za izbeglice Anđela Šemić iz Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS navodi za Kurir da srpska putna isprava za izbeglice koju je Baha dobio nije isto što i srpski pasoš. Anđela Šemić foto: Zorana Jevtić - Sa ovom putnom ispravom izbeglice će podlegati viznom režimu, čak i za putovanja u države za koje srpskim državljanima viza nije potrebna. Ali bez obzira na to, putna isprava predstavlja svakako korak u omogućavanju slobode kretanja. Baha je prvi izbeglica u Srbiji koji je dobio putnu ispravu koja je zakonom garantovana još od 2008. i zahtev je podnet od strane našeg Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku UNHCR u Srbiji.

Bonus video:

05:26 Lepa zambijka poslala moćnu poruku nasred Beograda!