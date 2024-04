"NEKA JEDE PČELINJI VOSAK" Komšinica rekla da se detetu ne daje lek koji je propisao doktor: Ovo što majke rade izluđuje lekare!

Pojedine majke u Srbiji nemaju potpuno poverenje u izabrane pedijatre svoje dece te često nakon što im prepišu neki lek one to napišu u grupe na društvenim mrežama u kojima su i druge majke te ih pitaju da li to dete sme da pije!

O ovom sve zastupljenijem problemu sa razvitkom društvenih mreža i povećanjem broja raznoraznih grupa na istim polemisalo se i na društvenoj mreži X.

- Nikako mi nisu jasne žene čijoj deci dr prepiše neki lek i one to okače u neku mameću grupu uz pitanje da li dete to sme da pije? Ako ne veruješ lekaru, traži mišljenje od drugog, a ne od Slavice iz Prigrevice - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- I onda im neko napiše da je to otrov, da ne zna kako ne razmišljaju svojom glavom, ne sme to tako malo dete... - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

foto: Profimedia

- Iskreno kapiram da pitaš, da li imaš sideefekte kakva su iskustva itd, retko uzmimam lekove bez "fidbeka" drugih i drugog mišljenja lekara.

Neki su pomenuli i da je to upravo jedna od mana takvih grupa.

- Jer mame sa internet grupa bolje znaju. Ne znam kako je većina žena živela dok nisu postojale te grupe u kojima mogu da dobiju savet za sve. Lebe mekani - napisala je jedna korisnica:

- Mojoj ženi je komšinica rekla da ne daje detetu lek za stomačne probleme koje je prepisao doktor već da mu daje da jede pčelinji vosak.

