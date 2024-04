Ove godine Prvi maj i Vaskrs su praktično spojeni, što je idealna prilika za odmor. Naravno, za one kojima posao to dozvoljava.

A šta kaže zakon o predstojećim neradnim danima i da li su oni dobra volja poslodavca ili njegova obaveza istraživala je novinarka Kurira Teodora Borozan u razgovoru sa Olgom Vučković Kićanović, pravnica za radno pravo.

foto: Kurir televizija

- Neradni dani to su državni i verski praznici koji se praznuju neradno, a zaposleni dobije punu zaradu - rekla je Kićanović i dodala:

Znači za prvi maj i uskrs slavi se dva dana i državni i verski praznik. Inače, nekada se slave po jedan dan, nekada dva. Sada imamo tu sreću da se slave dva dana. Imamo čak i subotu koja je neradni dan, tako da se spoji sedam dana.

04:40 DA VAM ZAMENE USKRS ZA DRUGI RADNI DAN, TO NE DOLAZI U OBZIR! Pravnica za radno pravo objasnila šta poslodavci po zakonu NE SMEJU!

Ipak, postoje i delatnosti kada nije moguće ne raditi u vreme praznika.

- Ima delatnosti u kojima mora da se radi, koje ne smaju da se prekinu. To su vatrogasi, hitna pomoć, neke apoteke, policija i to je uređeno njihovim zakonom. Poslodavac daje rešenje ko radi na praznik i naravno to se adekvatno nagrađuje. Ali ovo drugo što znam da želite da me pitate, to je u privatnom sektoru.

foto: Kurir televizija

- Ako vas tera poslodavac da radite za državni praznik, verski praznik ili uopšte slavu svoju, to bi trebalo da se nadoknadi sa 110% zarade. I trebalo bi to zaposleni da znaju i da traže. Jer su kazne velike. Kazne idu za pravno lice do 2 miliona, a za preduzetnika 500 hiljada. Tako da su to zaista velike kazne, može da se pozove inspekcija, ali ja uvek savetujem, najlepše je da se dogovorite sa svojim poslodavcem.

Kaže da slobodni dani zapravo ne postoje:

foto: Kurir televizija

- Slobodni dani uopšte ne postoje. Imamo neradne dane, godišnji odmor i bolovanje kad ne radimo. Ti slobodni dani su stvar dogovora poslodavca i zaposlenog, ali uopšte ne dolazi u obzir da vam zameni neradni dan, na primer, Uskrs, za drugi radni dan, na primer, sledeći četvrtak. To ne može, to treba da se prijavi inspekcijI i kažem, nikad nisam za tako radikalne poteze da se momentalno prijavlja inspekciji ili tuži, ali sam u svakom slučaju za to da se porazgovara sa poslodavcem, a još više, da se napravi jedna solidarnost među zaposlenima.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:57 SKRATILI SU NEDELJU NA 4 RADNA DANA I REZULTATI SU ZAPANJUJUĆI Turinski: Da li i nedelja treba da bude DRŽAVNI NERADNI DAN?