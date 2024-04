JEZIVA PRIČA MAJKE KOJOJ JE UKRADENA BEBA: Ekshumacija rađena dvaput, ni u jednom grobu nije bila ona TO ŠTO SU NAŠLI JE STRAŠNO!

U emisii Ni 5 ni 6 na Kurir televiziji na temu ukradenih beba, govorile su majke koje su doživele ovo tragično iskustvo Aleksandra Blagojević i Ljilajna Stevanović, kao i Ana Pejić iz Vojvođanskog udruženja roditelja ukradenih beba.

Blagojević je doživela tragediju kada joj je nakon porođaja saopšteno da je njena beba Sara preminula. Ipak, ona i njen suprug sumnjali su zbog načina na koji se stvar odvijala da je reč o nečemu drugom.

Najpre je bolnica sahranila bebu bez njihovog znanja. Aleksandra je tražila ekshumaciju, kako bi se utvrdilo da li je u grobu njeno dete.

Prilikom ekshumacije u grobu su nađeni ostaci kostiju - tri pršljena i petna kost. za koje je DNK analiza pokazala da ne pripadaju Sari.

Zbog indicija da je dete sahranjeno na drugom groblju ekshumacija je ponovo određena sa odentičnim rezultatom. I u drugom dečjiem grobu pronađeni su ostaci dečjih kostiju za koje se ispostavilo da ne pripadaju Sari:

- Ja sam uredno prišla patologu, doktoru Karanu, koji je to radio i uredno mi je objasnio ponosob svaku tu kost koju je zatekao tu. Znači, objasnio mi je iz čega se uzima najbolje taj DNK. Na kraju sam ja videla da ni taj skelet nije potpun. Jer po onome što sam ja videla, a to sam i rekla doktoru, ono što je u prvom nedostaje u ovom drugom. Da li postoji verovatnoća da je jedno dete sahranjeno u dva groba ili postoji verovatnoća da je i ovo dete, nažalost, prošlo tragično iz nekog razloga?! Meni je već iskreno, ako ćete iskreno, bila muka od svega toga. Ne zato što mi je mučno gledati te ostatke. To je već nešto što vaš želudac svari vremenom nekako.

Onda je usledio jedan od najtežih trenutaka.

- To je trenutak kad čitate DNK rezultat gde se uredno navodi da u tom i tom, tj. u tom drugom grobu, skeletni ostaci tog i tog deteta ne pripadaju nama kao roditeljima. Znači ja se evo sad i ježim i meni je to bila zaista šamarčina.

