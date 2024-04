ZA MENE TO MOŽDA I NISU LJUDI Žorž o bacanju srpske zastave u NS: Ne da mi ne bi bili na budžetu nego bi plaćali školarinu 20.000€

Da li su srpstvo i srbovanje pogrdni izrazi i ima razlik između njih i govora mržnje?

Na ovo i slična pitanja odgovarali su u emisiji "Ni pet ni šest" Đorđe Andrić Žorž, novinar i urednik, Ignjat Kotlaja autor podkasta, Andrijana Arnautović, član SRS i Petar Popović, novinar i urednik.

Na pitanje voditeljke Jovane Grgurević da li plaća cenu zbog svog aktivizma na društvenim mrežama gde otvoreno govori o društveno-političkim pojavama u zemlji Andrić je rekao:

foto: Kurir televizija

- Možda bih u Cetinju imao problema. Što kaže pesnik Matija Bećković danas je lakše biti Srbin u Istambulu nego na Cetinju, tako da u poslednje vreme malo izbegavam da idem tamo. Odem ponekad do cetinjskog manastira i to je to.

Povodom dolaska novinarske ekipe CNN-a na mesto nestanka male Danke Ilić ocenio je da će zapadne zemlje sa zadovoljstvom ispratiti sve što bi na bilo koji način moglo da kompromituje Srbiju dok će u suprotnom njihova pažnja izostati:

- Kada se bilo šta loše desi što bi moglo da prikazuje srpsko društvo i srpske institucije u lošem svetlu, onda će doći CNN. Ali ako neki Srbin pobedi na takmičenju u matematici ili u fizici, onda to nećete videti ni u pedestoim minutu.

foto: Kurir televizija

Kotlaja tvrdi da sme na Cetinje, jer kako kaže iako otvoreno govori o stvarima nikoga ne napada:

- Apsolutno smem na Cetinje. Ja nisam politički aktivan, ali da sam Srbin to znaju svi i ne predstavlja mi to nikakav problem, ali zna da bude nategnuto nekima drugima. Protiv mene nemaju ništa. U virtualnom svetu ima dosta problema, ali mi niko nije neku pogrdnu reč uputio.

Arnautović je istakla da je jako važno da srpski narod poznaje svoju istoriju:

foto: Kurir televizija

- Odgovornost je uvek velika kad izađete pred male ekrane i govorite pred šitokim auditorijumom. Ja znam da je vaša emisija gledana i da su poruke koje se odavde pošalju važne. Treba da utičemo na javno mnjenje. Treba da poznajemo našu istoriju i našu prošlost. Mi iz SRS se trudimo na svaki način da približimo naš politički program. Najvažniji su opstanak države i nacije. Mi kao Srbi smo kroz istoriju veoma propatili i to zato što su u datom momentu donošene pogrešne odluke jer nismo poštovali našu istoriju i žrtvu koju su naši preci podneli.

Zbog eventualnog nemogućnostgi putovanja u zapdane zemlje zbog svojih patriotskih stavova Popović je rekao da mu to ne smeta i da je kada se tiče putovanje nedavno bio u Moskvi gde se veoma lepo proveo.

foto: Kurir televizija

- Bio sam u Moskvi i jako mi je lepo bilo. To što možda neću otići u Vašngton ili u neku drugu zapadnu metropolu to mi teško ne pada. Moram vam reći da sam u Moskvi imao priliku da upoznam Mariju Zaharovu, Alekandra Dugina. Imao sam prilike da sretnem i Sergeja Lavrova. To je retka prilika koju dobijete u životu - rekao je Popović i dodao:

- Mislim da ne predstavlja nikakv problem što ja Srbujem jer želim mladima da prenesem patriotska osećanja. Kod nas Srba se među mladima stvara taj štetan narativ. Svako ko podseća na žrtve kroz koje je naš narod prošao je zastranio, on je zatupljen, nije bio ni rođen u tom vremenu... to su te neke krilatice. Moja generacija koja nije bila rođana za vreme NATO bombardovanja - da li ona zbog toga treba da zaboravi to što se desilo.

Andrić je oštro osudio skidanje, gužvanje i bacanje srpske zastave sa zgrade filozoskog fakulteta u Novom Sadu koje se odigralo na skupu podrške prof. Dinku Gruhonjiću:

foto: Kurir televizija

- Za mene to možda i nisu ljudi. Ne razumem da se ti raduješ u državi Srbiji cepanju srpske zastave, cepanju naše trobojke, simbola pod kojim su stotine hiljada ljudi položili svoje živote, samo da bismo mi danas imali državu gde ovi studenti mogu slobodno da uče. Posle Prvog srpskog ustanka 1804 pod tom zastavom prvi potezi ustanika bili su formiraje škola i obrazovne institucije. Nisu oni formirali neke kockarnice, hotele ili hamame.

Ocenio je nazivanje pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve od strabne Gruhojića kao nedopustivi.

- On je blaženopočivše vlasika Atanasija i Amfilohija nazivao jahačima apokalipse, a vladiku crnogorsko-primorskog Joanikija naziva pogrdn Jaonikije. Izvinite, ako on može tak da govori u zemlji gde se 85 odsto stanovništva izjašnjava kao pravoslavno, izvinite mi imamo apsolutno pravo da mu ravnomerno uzvratimo - rekao je Andrić i dodao:

06:11 ZA MENE TO MOŽDA I NISU LJUDI Žorž o bacanju srpske zastave u NS: Ne da mi ne bi bili na budžetu nego bi plaćali školarinu 20.000€

- Ti koji su se radovali zbog bacanja srpske zastave.. Da se ja pitam ne da mi ne bi bili na budžetu nego po plaćali školarinu 20.000 evra mesečno. Ako se osećaš kao stranac u Srbiji i neprijatno ti je pod trobojkom onda izvoli plaćaj školarinu kao stranac.

Kotlaja smatra da prizor bacanja zastave nije ni malo prijatan i da su ljudi koji su to učinili u mladalačkoj zabludi:

- Te deca koja usklikuju dok se baca i gužva zastava, to su ljudi u ranim dvadesetim koji će shvatiti da je to jedna mladaklačka uastava koja ne vodi nikuda. Nije lepo videti ovakve stvari.

Kurir.rs

