DUŠKO HOBI PRETVORIO U BIZNIS: Luksuzne unikate naplati i više desetina hiljada evra! Inspiraciju crpi iz video igrica! (FOTO)

U poslednjih par godina, svedoci smo da se zanati ponovo vraćaju u modu. Tačnije, poslovi koji postoje odvajkada, a koji su sa novom tehnologijom skoro nestali, pronalaze svoje mesto u digitalnom dobu. Njihovo mesto pod suncem daju im ljudi koji su otkrili čari ovih starih umeća koje samo ljudska ruka može da napravi, onako od srca po svojoj volji.

Da neretko i mladi ljudi sve više shvataju draži zanata govori i mladi preduzetnik Duško Radmilo koji je svoju ljubav sajdžije otkrio, pa može se reći sasvim slučajno, a ovo je njegova priča.

Duško Radmilo foto: Kurir

Duško Radmilo iz Čuruga sajdžijskim zanatom bavi se oko pet godina, a kako sam kaže na samom početku najveći problem bilo je prikupljanje specijalnih alatki za rad na restauraciji satova. Nije ni slutio da će mu baš ovaj posao prerasti u zanimanje, a sve je započelo iz hobija sa par šrafcigera. Inspiraciju za ovaj zanat dobio je zbog sopstvene znatiželje kako mehanički sat može da radi, a da pri tom sam mehanizam ne pokreće baterija.

Ljubav prema mikrosvetu

- Kada sam prvi mehanički sat rastavio tada sam osetio jaku energiju. Posle se ta ljubav proširila i na mašine sa kojima se prave upravo satovi i mehanizmi. Razlozi za inspiraciju su još i ljubav prema pedantnosti, preciznosti, prema sitnim stvarima, mikrosvetu. A inspiraciju za unikate koje pravim crpim iz video igrice Assasin's creed, filmova, mitova, legendi, Biblije - kaže ovaj mladi Čuružanin.

Ponosno ističe da se njegov rad razlikuje od drugih i da je jedinstven po pristupu koji ima prema samom zanatu.

foto: Kurir

- Od početka sam na ovaj zanat gledao mnogo drugačije, nebo je bila granica. Shvatio sam da mogu da radim ono što volim na način koji volim, a da pri tome sam taj posao bude između ostalog i ekonomski opravdan i ne samo to, već i da mogu neometano da planiram višečlanu porodicu. Sam način na koji radim jeste zabeležavanje foto i video materijala pri samom procesu rada, u početku restauracija satova, a sada i same proizvodnje. Snimanja nisu samo klasična, pomalo se osećam i kao režiser jer svakom snimanju restauracije, a pogotovo proizvodnje mog sata težim da dam neku posebnu temu koja će zapravo pokrenuti lavinu emocija prema tom satu - objašnjava Duško za Kurir.

Ono na šta je Duško posebno ponosan i šta mu je najveća želja jeste da napravi svoj, kako kaže - naš prvi srpski mehanizam.

- Vrlo sam blizu tom ostvarenju, za tako nešto oprema kao i znanje su preko potrebni. Već sam počeo projekat i verujem da ću ga realizovati kroz dve godine. A do tada je potrebno još mašina kao i same opreme za mašine. Smatram da mogu da ostavim lični pečat po pitanju tehničkog unapređenja mehanizma, i to je takođe jedan od ciljeva. Verujem da ovolika ljubav ne može da ne ostavi ozbiljnog traga. Biće mi drago da me nove generacije pamte između ostaloga i po nekom mom patentu - kaže Duško.

Proces izrade unikata

Duško trenutno u svojoj manufakturi pravi sve ručno na mašinama osim mehanizma, mehanizam je švajcarski. Objašnjava da je za izradu jednog unikata potrebno negde između 2-3 meseca.

- Materijale koje koristim su nerđajući čelik, zlato, bronza, titanijum, mesing, srebro... Verujem da ću ostati pri proizvodnji malih limitiranih komada i da neću ići ka velikim količinama jer hoću da sačuvam kvalitet doživljaja samog zanata. Ne želim da uđem u tu takozvanu "trku pacova" da mi se sav moj put pretvori u trku za novcem - kaže Ramilo i objašnjava da ovaj zanat traži od majstora da se izgradi u takvu osobu unutar sebe, koja će biti svoj gospodar i koja će imati tačnu viziju i znati šta hoće, a da ga pri tome zemaljske strasti ne unište.

1 / 15 Foto: Kurir

Kaže da je veoma zadovoljan Srbijom i da je shvatio da ne mora biti u nekoj imućnoj zemlji da bi svoj proizvod plasirao i prodao, dovoljno je samo da se oslušne tržište i ponudi im se prava ljubav i Bog će poslati kupca.

- Put je naravno bio trnovit i još ne smatram da je kraj, zapravo čovek nikada ne prestaje borbu. Imao sam velika iskušenja najteže je bila nabavka mašina jer sam sve morao dobavljati iz Švajcarske, Nemačke, Engleske, Amerike, Australije... naravno sve su to takođe i skupe mašine. Ali uspeo sam, a zainteresovanost je ogromna iako su satovi koje pravim luksuzni komadi od par do više desetina hiljada evra, sve zavisi od projekata - kaže Duško, a ono što ga posebno raduje jeste činjenica što je prvi koji će možda i edukovati interesente i postaviti neke principe i kategorije u ovom zanatu, dizajnu satova, odnosa prema mušterijama kao primer za naredne generacije.

Ono što posebno kako kaže voli da naglasi kao lično i najbitniji momenat, jeste da je on otac trenutno četvoro dečice i od supruge Irine ima najveću podršku i, kako kaže, da nje nije bilo ne bi uspeo.

Kurir.rs/ Tijana Majkić

