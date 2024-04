BOLJE KUPITI CELO PRASE ZA RAŽANJ NEGO PORUČITI GOTOVO PEČENJE! Ovo je detaljni cenovnik mesa pre praznika: Evo da li će POSKUPETI

Za predstojeće praznike isplativije je kupiti prase od 25 kila i peći ga na ražanj, nego poručiti gotovo pečenje. Prase od 25 kila može se kupiti već za 13.750 dinara jer kilo košta 550 dinara, dok kilogram gotovog pečenja iznosi čak 2.500 dinara!

Od 1. maja pa do Đurđevdana ove godine će mnogi građani biti na mini-odmoru koji će provesti uz prazničnu trpezu na kojoj je glavno jelo - pečenje ili pak neka druga vrsta mesa. Računica je pokazala da se više isplati kupiti i sam pripremati pečenje negde u prirodi nego kupovati gotovo. Kilogram jagnjetine košta 600 dinara, ako se uzima 25 kila to iznosi 15.000 dinara, dok kilo spremljenog jagnjećeg pečenja košta od 2.700 dinara pa naviše. Među traženijom mestom mesa je i jaretina gde kilogram u zavisnosti od grada košta od 300 do 520 dinara te će domaćin za jare od 25 kila iskeširati od 7.500 do 13.000 dinara.

foto: Kurir/D.Č.

Međutim, agroanalitičar Milan Prostran kaže za Kurir da će sa većom tražnjom mesa porasti i cena.

- Pored prasetine, jagnjetine, jaretine očekuje se i veća potražnja roštilja zbog 1. maja. U tom periodu negde do 10. maja sa većom tražnjom cene će biti više do 10 odsto. Nakon toga iznosi se mogu vratiti na ovaj period pre praznika jer opada tražnja, a i ljudi u proleće i leto jedu manje mesa i u ishranu više ubacuju svežeg sezonskog povrća - smatra Prostran i dodaje:

foto: Kurir televizija

- U vreme Vaskrsa uobičajeno je da i jaja poskupe od 10 do čak 30 odsto i u ovom periodu na pijacama osim jaja sa farmi imamo i onih iz manjih domaćinstva iz slobodnog uzgoja zbog veće nosivosti kokošaka. Te veće cene će se zadržati najviše sedam dana.

Cene mesa Vrsta mesa Cena pileće grudi 450-550

pileća krilca 300-430

pileći file 630-860

svinjetina 1.000-1.100

svinjski vrat sa kostima 690-780

svinjski but bez kostiju 770-800

svinjska plećka bez kostiju 760-800

svinjski file 1.180 1.400

jagnjetina 1.300-1.400

juneći but bez kostiju 1.200-1.480

roštilj meso kilogram 550-700

roštilj kobasica 1kg od 600

gotove pljeskavice i ćevapi 1kg 630-730 *Iznosi su u dinarima

Inače jaje komad trenutno košta od 12 do 25 dinara, pakovanje od 10 komada iznosi od 150 do 235 dinara, dok je karton sa 30 komada od 450 dinara. Prostran ističe da ovo poskupljenje ne ostavlja ozbiljniji trag na opšti rast cena.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Cene sezonske salate Povrće Cena krastavac 1kg 119-160

kupus 1kg 60-140

paradajz 250-300

paprika ljuta komad 25-40

- U narednom periodu neće doći do pada cena bifteka, ramsteka, junećeg buta jer nemamo dovoljno grla, a uvoz može samo da ublaži nedostatak. Neće doći do naglog snižavanja cena mesa što nije zadovoljavajuće, ali neće biti ni rasta zbog kupovne moći potrošača.

foto: Profimedia

Cena žive vage Vrsta mesa Iznos prasetina 550

jagnjetina 600

jaretina 300-520 *Cene su u dinarima

Što se tiče cena ostalih vrsta mesa u mesarama kilo svinjetine košta od 1.000 do 1.100 dinara, jagnjetina od 1.300 do 1.400, juneći but bez kostiju od 1.200 do 1.480, dok je kilo roštilja od 550 dinara, dok su gotove pljeskavice i ćevapi skuplje i "stoje" od 630 do 730 dinara.