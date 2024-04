"POPODNE PAD TEMPERATURE, SUTRA SNEG!" Meteorolog Todorović otkrio koliko će trajati zahlađenje: OVA DVA DANA SU NAJKRITIČNIJA

Dugoočekivano zahlađenje stiže nam već danas, dok za sutra mnogi meteorolozi najavljuju veliki pad temperature.

Meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju objasnio je kakvo nas vreme očekuje do prvog maja.

- Od danas pad temperature. Osetiće se na severu zemlje najviše. Dakle, maksimalni raspon će biti od 20 na severu do 30 stepeni na jugu. U Beogradu bi danas temperatura počela sredinom dana da opada. Što znači da počinje priliv svežeg vazduha. Iza toga sledi naoblačenja, kiša i dalji pad temperature. Tako da bi sreda bila najhladniji dan sa dosta kiše. U planinskim predelima iznad 1.000 metara sneg. Umerini i jak zapadni vetar i maksimalna temperatura od 10 i ponegde do 13 stepeni. Jedna značajna promena vremena - rekao je Todorović i dodao:

02:43 POPODNE PAD TEMPERATURE, SUTRA SNEG! Meteorolog Todorović otkrio koliko će trajati zahlađenje: SREDA I ČETVRTAK NAJKRITIČNIJI

- Zahlađenje će trajati sedam do osam dana. S tim da će maksimalne temperature od petka biti u blagom porastu za dva do tri stepena. Kišu možemo očekivati u sredu i četvrtak, a već od petka, subote značajno manje osim na jugu Srbije. Na severu suvo, uključujući i Beograd. Moglo bi da bude kiše eventualno početkom naredne sedmice. Ali posle toga sledi porast temperature na one vrednosti iznad 20 stepeni.

