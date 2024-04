Napad Irana na Izrael, dalji razvoj događaja, uzvratni napad, mogućnost širenja sukoba - to su glavne svetske teme otkako je prethodnog vikenda Iran dronovima napao Izrael.

Jedan od svedoka tog napada bila je i srpska odbojkašica Slađana Erić, koja trenutno nastupa u ekipi Makabija iz Haife i koja se ovog jutra uključila u Redakciju Kurir televizije.

- Pa iskreno da vam kažem, neki strah se ovde stvarno ne oseća. Ja sve što znam, znam to što mi neko iz kluba prevede. Gledati televiziju u Izraelu, sve je na hebrejskom, tako da uglavnom idem, raspitujem se i pitam ako ima kakve novosti. I klub uglavnom sve to prosleđuje na našu grupu na WhatsAppu, tako da uglavnom znamo sve što se dešava. Mi živimo sasvim normalno, idem na svoje treninge. Čak sam juče otišla i do mora, tako da vam kažem, ljudi žive sa ovim već godinama. Oni govore da su konstantno u ratu i navikli su na sve ovo. Tako da mogu da kažem da je trenutno mirno, bezbedno i da živimo sasvim normalno - rekla je Slađana Erić.

04:25 BILA SAM NA 37 KILOMETARA OD GAZE KAD SAM ČULA DA JE POČEO IRANSKI NAPAD Srpska odbojkašica usred raketnog napada na Izrael

Iako iranski napad nije bio poguban, centralna tema u Izraelu je rat sa Hamasom.

- Naravno, to je glavna tema. Slike Hamasovih taoca u svakom gradu izlepljene su po svim mostovima, po autoputu. Tako da oni dalje se bore za vraćanje svojih taoca i da je to najveći problem trenutno sa Palestinom, da oni žele svoje ljude, naravno, natrag. A što se tiče sad novonastale situacije, kada se premijer Izraela obratio pre dva dana, stvarno smo sa nestrpljenjem čekali njegov odgovor, šta će da bude posle napada Irana. On je tada rekao za televiziju da neće napasti Iran, ali kako čujem i kako sad mediji prenose i u klubu i sa prijateljima što pričam, mislim da će do tog napada da dođe. Samo ne znam u kom obliku i na koji način.

Nakon četiri meseca provedena u Izraelu, Slađana kaže da se već navikla na ovakav život.

- Pa vidite, ja sam u Haifi, stvarno mogu da kažem da je jedan od bezbednijih gradova u Izraelu. Ja sam tek kada sam došla igrali smo jednu utakmicu u mestu za koje sam tad saznala da je na samo 37 kilometara od Gaze. Mogu vam reći da sam tada prvi put u životu osetila neku strepnju i neki strah, ali ipak biti blizu Gaze, 37 kilometara, nimalo naivno, tako da sam jedva čekala da dođem kući i u povratku ka Haifi mi smo negde u autobusu saznali da je Iran poslao rakete.

