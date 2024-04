"JEDAN LOŠ POTEZ DOVODI DO SMRTI" Mladi navučeni na "gas smejavac", a posledice FATALNE - posebno je opasan za ovih 5 GRUPA LJUDI

Gas azot-suboksid se osim u medicini koristi u prehrambenoj i motornoj industriji. Postao je popularan i na pojedinim žurkama kao "gas smejavac". Lako je dostupan, a zdravstveni radnici objašnjavaju da je opasan iz više razloga. Moguća je i zavisnost.

U medicini se gas azot-suboksid koristi više od 30 godina, legalno i kontrolisano. Na žurkama, ilegalno i bez kontrole, kao "gas smejavac". Ista stvar, ali su nazivi i upotreba drugačiji.

U javnosti se podigla buka oko toga da ga mladi udišu i kombinuju sa alkoholom i psihoaktivnim lekovima.

"Može dovesti do naglog pada krvnog pritiska, može dovesti do srčanih aritmija, dolazi do opadanja nivoa kiseonika u krvi koja stiže do mozga, što može i izazvati čak i trajna oštećenja mozga pa u nekim ekstremnim situacijama i trenutnu smrt", kaže prof. dr Aleksandra Buha Đorđević sa Farmaceutskog fakulteta.

Bilo koji lek, bez obzira na to da li je u obliku tablete, praha ili gasa, a koji nije namenjen za medicinsku upotrebu, nije dozvoljeno koristiti i može izazvati niz neželjenih efekata, objašnjava rukovodilac Centra za anesteziologiju i reanimatologiju KCS prof. dr Nebojša Lađević.

"U određenim populacijama pacijenata koji, na primer, imaju emfizem pluća, bronhijalnu astmu, koji imaju nedostatak vitamina B12, koji su anemični, koji imaju multiplu sklerozu, taj lek posebno izaziva više negativnih efekata", navodi rukovodilac Centra za anesteziologiju i reanimatologiju KCS.

Upotreba gasa azot-suboksid U medicini gas azot-suboksid ima široku primenu, a najčešće se koristi da bi se pacijenti održali u anesteziji, kod stomatoloških intervencija, na porođaju... To je slab anestetik, ali dobar analgetik. "Mi ga mešamo zajedno sa kiseonikom i mi ga primenjujemo pacijentima u smeši sa kiseonikom, ali nikada ga ne dajemo izolovano kao samog, tako da jedna nestručna primena toga anestetika gasa može dovesti, naravno, i do smrtnog ishoda", objašnjava dr Lađević. Kada se udiše gas smejavac u povećanim koncentracijama ne može da se kontroliše motorika, pa su padovi i povrede česti. Kako se pakuje pod pritiskom i često je veoma hladan, može izazvati opekotine usana, grla, nosa, oštetiti pluća.

"Gas smejavac" izaziva psihičku zavisnost

Kako se ne razlaže u krvi, gas brzo dostiže visoku koncentraciju, ali se dejstvo gubi posle dva tri minuta.

Osoba koja zloupotrebljava gas vremenom ima sve veću i snažniju želju da ga koristi, navodi dr Aleksandra Buha Đorđević.

"Posle određenog vremena on utiče na izuzetno štetno na naš nervni sistem, budući da oštećuje vitamin B12 koji je neophodan za normalno funkcionisanje našeg nervnog sistema. Može doći i do oštećenja mozga u smislu da se javlja depresija, psihoza", objašnjava Buha Đorđević.

Ovaj gas se koristi i u prehrambenoj industriji, ima ga u boci šlaga, pojačava snagu motora.

Jeste reč o psihoaktivnoj supstanci, ali nije na listi zabranjenih i može se nabaviti vrlo lako.

Za sada u našoj zemlji ne postoje podaci o tome ko ga i gde nelegalno koristi, kao ni propisi koji sankcionišu takvu upotrebu.

