SKANDAL U ŠKOLI U TUTINU! NASTAVNIK TVRDI DA GA NAPAO KOLEGA: Psovao mi MRTVU MAJKU, a onda me uhvatio za revere i BACIO NA VRATA!

"Pomoćnik direktora me je prvo snažno udario ramenom u grudni koš, da bi me kasnije ponovo napao, uhvatio me za revere i gurnuo na vrata tom silinom da ih je otvorio", priča za Kurir Denis Šabanović, nastavnik srpskog i bosanskog jezika u srednjoj Tehničkoj školi u Tutinu koji je nastavnika i pomoćnika direktora Imera Ademovića optužio da ga je, prvo verbalno, a onda fizički napao posle redovne sednice Nastavničkog veća.

Šabanović kaže da je do rasprave došlo već na sednici kada je Ademović ustao i rekao mu da ne - baljezga!

foto: Privatna Arhiva

- Skrenuo sam mu pažnju da mi se ne obraća na taj način, a on mi je tada, pred 70 profesora, rekao: "Videćeš ti posle ovoga". Posle sednice, oko 13.15 sati, prišao je i rekao da jedem go*na i optužio me da pričam o njemu svašta po gradu. Nakon što sam mu odgovorio da ne priča tako, uhvatio me za revere, opsovao mi mrtvu majku i rekao da će da me polomi posle škole - priča Šabanović.

Na bolovanju

Ovaj incident je, kaže, prijavio direktoru koji mu je sugerisao da mu to dostavi pismeno.

- Nameravao sam upravo to da uradim kada se kolega opet pojavio i snažno me udario ramenom u predelu grudi s leve strane. Za ovo postoje svedoci, kao i snimak kamera za video-nadzor. Krenuo sam ponovo ka direktoru, kada me je u hodniku uhvatio za revere i bacio me tako da je praktično sa mnom otvorio vrata kancelarije u kojoj je sekretarica - priča on.

Direktor škole Disciplinski postupak protiv oba nastavnika Hajruš Hot, direktor Tehničke škole u Tutinu, kaže za Kurir da je disciplinski postupak pokrenut protiv Imera Ademovića koji je, pored toga što je njegov pomoćnik i nastavnik fizičkog, odgovoran i za pedagoški rad ustanove, ali i protiv nastavnika Denisa Šabanovića. - Moraju se ispitati svi faktori i okolnosti, pa će se u toku postupka utvrditi da li je, i u kojoj meri, bilo krivice obojice ili samo jednog. Sada prikupljamo sve podatke, snimke sa video-nadzora, a razgovaraće se i sa svedocima. Već je zasedao tim za prevenciju zaštitu od nasilja, a u školi je bio i lokalni inspektor ministarstva prosvete - kaže direktor i dodaje da je planirano da oba nastavnika budu suspendovana do okončanja postupka, ali da su obojica otvorila bolovanje.

Sekretarica je, prema njegovim rečima, vrisnula, a direktor je čuo buku, izašao i odvojio Ademovića, a Šabanović je pozvao policiju. Policiji je prvo, jer je, bio u šoku, rekao da neće prijaviti, ali se onda, posle razgovora s pojedinim kolegama, predomislio, ponovo pozvao policiju i rekao da želi da nastavi s procedurom.

foto: Privatna Arhiva

- Nakon incidenta sam povraćao. Imam podlive na zglobu leve ruke, modricu od 7,8 santimetra na levoj butini, bolove u levom ramenu i kičmi, a raskrvavljeno mi je i levo uvo... Imam samo 60 kilograma, zamislite kako je kada vas ščepa čovek od 150 kilograma.

foto: Privatna Arhiva

I dalje je, kako kaže, pod stresom zbog čega je otvorio i bolovanje.

Sukob traje od ranije Rasprava zbog učenice koja je pala ispit Šabanović tvrdi da je do inicijalnog, verbalnog sukoba došlo jer je Ademović napadao koleginicu kojoj je on stao u zaštitu. - Naša škola organizuje vanredne ispite i pre dva i po meseca kod mene i koleginice je bila kandidatkinja koja je došla da polaže srpski jezik i književnost. Oborili smo je, jer nijedno pitanje nije znala, a Ademović je tvrdio da smo je mi vređali, iako u tome nema nikakve istine.

- Ovo nije prvi put, ovaj nastavnik je i ranije imao slične verbalne ispade, ali i fizičke napade na lica u školi i van nje.

Povreda na butini foto: Privatna Arhiva

Zlonamerne konstrukcije?

Sa druge strane, pomoćnik direktora Imer Ademović kaže za Kurir da nije bilo nikakvog fizičkog napada i da je priča zlonamerno iskonstruisana.

- Sve je inscenirano zbog toga što neki sumnjaju da planiram da se kandidujem za direktora škole i konačno dovedem školu u red. Nikakvog fizičkog napada na kolegu nije bilo! Istina je da smo se u jednom trenutku mimoišli. Da li smo se tu slučajno sudarili - ne znam. Nakon toga, kolega je nastavio da me vređa i da bez ikakve potrebe ide za mnom. U jednom trenutku, uhvatio me je za ruku, pa sam ga odgurnuo - tvrdi Ademović.