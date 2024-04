"VRAČARA ME PREKO DVE PEVAČICE MOLILA DA JE PUSTIM NA MIRU" Pastuović: Pronašao sam pacovske repove, ODAVNO BIH UMRO DA TO RADI

U Smederevu je pre nekoliko dana, metalnom šipkom, teško pretučena 57-godišnja žena. Policija je ubrzo uhapsila nasilnika, a on je u svoju odbranu rekao da je bio nezadovoljan uslugama skidanja crne magije.

Verovanje u tajne rituale je neizostavni deo srpske etnopsihologije. Istraživali smo koliko naši ljudi strahuju od uticaja takozvane crne magije i kako se bore protiv ove pošasti, istraživao je novinar Kurir televizije Mladen Radulović.

Crna magija vekovima živi u narodu. Iako niko nikada nije našao čulima opipljiv dokaz da postoji, ljudi za životne probleme često okrivljuju više sile. Muškarac iz Smedereva nije bio zadovoljan uslugama vračare, koja mu je obećala skidanje crne magije, pa je ženu pretukao metalnom šipkom. To nije jedini slučaj napada ovakve vrste.

Zašto Srbi veruju u crnu magiju? Ova pojava se vezuje sa nesigurnošću, strahom i željom da se kontrolišu drugi i okolina. A takvih je, priznaćete, veoma mnoga. Po jednoj od definicija crna magija se koristi u zle svrhe kako bi se nanela šteta drugima. Na pitanje da li crna magija zaista postoji, sektolog Dimitrije Pastuović nema definitivan odgovor.

- Ne bih tačno umeo da vam odgovorim. Lično mislim da je 99 odsto ovih koji se predstavljaju kao crni magovi da su prevaranti, da rade na reakciju. Ljudi koji osećaju neke poslice, da je to placebo efekat. Međutim, ne isključujem postojanje nečega što nauka i racionalan ljudski um ne može da objasni. Magiju kao magiju možemo definisati kao pokušaj da se pomoću nekog tajanstvenog rituala prizove neko tajanstveno biće koje će rešiti nečiju sudbinu. Ako želimo neki dobar efekat, to je po njihovom bela magija, ukoliko želimo da mu naudimo, to je crna. Gluposti. Svako mešanje u Božju promisao je crna magija i sve je to čist satanizam. Placebo efekta ima, mnogi ljudi se meni obraćaju kao da sam ja nekakav vrač, kao da ja skidam magiju. Mnogi ljudi sa šiframa mi dolaze, nažalost, ne isključujem da postoje ljudi koji su demonizovani i koji mogu da vam urade nešto, nažalost - kaže Pastuović.

Najpoznatiji primer pominjanja crne magije je masakr u Jabukovcu, 26. jula 2007. godine Nikola Radosavljević je puškom ubio devet svojih sugrađana. Kada je uhapšen, policajcima je rekao da su ga proganjale veštice. Pastuović navodi da nijedan sloj ljudi nije imun na verovanje u crnu magiju.

- Nažalost, mnogi ljudi, čak i intelektualci veruju. Sad sam ja malo kontradiktoran. Čas kažem veruju, čas postoji. Ne bih umeo da ti razgraničim. Nešto čudno, neobjašnjivo postoji, ali većina tih stvari su gluposti. Pa ja, bre, na lokalu svaki dan nalazim pacovske repove, zamotuljke, neke dlake umotane, neke konopce, nešto vezano, neke kesice. Ja bi trebalo da sam davno mrtav, ako mogu nešto da urade - dodaje Pastuović.

Između takozvanih belih i crnih magova, po mišljenju sagovornika često nema razlike. Žena koja zarađuje na magijanju preko poznatih pevačica je zamolila Pastuovića da je ostavi na miru, kako bi mogla nesmetano da radi.

- Zamoli dve naše estradne zvezde pojedinačno, da odu kod jednog mog druga, našeg voditelja. I kaže, reci onom ludom Dimitriju da ostavi malo Milicu na miru. A on odgovara, pa čekaj, je l' Milica vidovita? Kaže jeste, ona sve vidi, sve zna. Pa kako onda ona ne zna da ludog Dimitrija niko ne može da spreči ako je on to namerio? To su vrlo ozbiljne stvari, jer taj koji se bavi time direktno prodaje dušu đavolu, jer sve to se kosi totalno sa hrišćanstvom ili bilo kojom zvaničnom religijom. Ko smo mi da se mešamo u božju promisao i da se bavimo nekim tim stvarima - pita se sagovornik Kurir televizije.

Svima koji se osećaju ugroženo Pastuović savetuje da se okrenu veri.

- Ukoliko je hrišćanin pravoslavni, u crkvu, ukoliko je rimokatolik u katedralu, ukoliko je Jevrejin u sinagogu, ukoliko je pripadnik islamske zajednice u džamiju. Jedino crkva može da skine, jer imamo molitve Svetog Kiprijana i Justine, imamo skidanje zlih čini, imamo čak i egzorcizme - zaključio je Pastuović.

Da se crna magija itekako može komercijalizovati, pokazale su nam tri decenije iskustva. Mnogi su postali milioneri, a onima kojima je crna magija navodno skinuta, i dan danas nisu sigurni da li se to stvarno i dogodilo.

Jačanje emocionalne otpornosti i samopouzdanja uvek pomaže da se lakše nosite sa negativnim uticajima. Bez obzira na to da li verujete u crnu magiju ili ne, pozitivan pristup oteraće zle misli.

