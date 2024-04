MESTO GDE PREDSEDNIK OPŠTINE DORUČKUJE BUREK NA KLUPICI SA MEŠTANIMA! Upoznajte prelepe predele Srbije sa Žikom Nikolićem (VIDEO)

U Zapadnoj Srbiji, nadomak Valjeva, nalazi se gradić Mionica, a ona se pominje još od doba kneza Lazara, a legenda kaže da je upravo on prolazio tuda, da je velikodušno dočekan i da je uživao u lepotama ovog mesta, kao i to da ga je nazvao mali Srem.

Iz srednjeg veka je i naziv za Mionicu bio Tuvari, a današnje ime po Živku iz užičke Mionice, kada se Živko doselio ovde, on je preneo i ime svog mesta, da mu bude sve na mestu, pa sada pomenuto mesto poznajemo pod nazivom Mionica.

Voditelj Živorad Žika Nikolić upoznao se sa lepotama i značaju ovog mesta sa Svetolikom Nikolićem, meštaninom koji je obrazložio:

02:34 MESTO GDE PREDSEDNIK OPŠTINE DORUČKUJE BUREK NA KLUPICI SA MEŠTANIMA! Upoznajte prelepe predele Srbije sa Žikom Nikolićem

- Duž glavne ulice, Vojvode Mišića, bilo je 19 trgovaca i zanatlija, oni su pokušavali, nekoliko puta, da dobiju status varoši. U to vreme, Valjevo je osećalo to kao opasnost, jer kada neko mesto dobije gornjepomenut status, onda ima pravo da otvara varoške dućane. Tada se trgovina, koja je bila u Valjevu, premestila u Mionicu. Njima je to dosta dugo smetalo, Mionica je dobila taj status 1895. godine. Na ovom našem prostoru, 1852. godine, Mioničani i ugledne ličnosti šalju zahtev da se ovde podigne hram.

Boban Janković, predsednik opštine, opisao je opuštenost u ovom mestu, ali i njegovu predanost radu i zdravoj komunikaciji sa meštanima kakva i dolikuje:

- Često znam da doručkujem upravo ovde u parku, kupim burek u staroj burekdžinici i na klupi jedem. Narod naš uvek ima mogućnost da nas pita, kontaktira i vidi. Kada pričamo o najvećem bogatstvu, to jesu zapravo ljudi. Naši ljudi su pravi domaćini, poštuju porodicu, drže do kulture i tradicije, to je naše najveće bogatstvo.

