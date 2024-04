KAD JE BATIĆ VIDEO TAJ ZAKON BACIO JE SPISE! Njegov nekadašnji pomoćnik otkriva šta je tada izgovorio, a što objašnjava MNOGO TOGA

Povodom slučaja Anđele Ikodinović, studentkinje pravnog fakulteta i žrtve lažnog lekara koji joj je naneo teške povrede prilikom intervencije na stopalima svoje viđenje stanja i zdravstvu izneo je u jutarnjem programu Kurir televizije Predrag Savić, advokat.

- Ne možemo precizan odgovor dati kako će ovde teći sudski proces. Postoje odredbe koje predviđaju kazne za nesavesno pružanje zdravstvene pomoći predviđene za lekare i zdravstvene radnike. Ovde postoji osoba koje je završila trgovačku školu, a predstavljala se kao lekar što je jako neobično i ne mogu da tvrdim kako će se stvari dalje odvijati - rekao je Savić.

Konstatovao je da se od 2013. s obzirom na broj tužbi protiv nesavesnih lekara može zaključiti da je naše zdravstvo u problemu:

- Od 2013. do 2023. podneto je zbog nesavesnog pružanja lekarske pomoći 235 krivičnih prijava. Od toga je procesuiran samo 21 slučaj, a kazne su izrečene samo u sedam slučajeva. To su niski procenti.

Prisetio se kada je pre dve decenije kao pomoćnik tadašnjeg ministra u vladi Srbije Vladana Batića prisustvovao jednom sastanku gde je Batić izneo svoje mišljenje o nesavesnim lekarima.

- Kada vidim te izveštaje setim se vremena od pre dvadesetak godina kada sam bio pomoćnik tadašnjem ministru pravde u Vladi Srbije doktoru Vladanu Batiću. Kada smo raspravljali o ovoj tematici bilo je reči o uvođenju nekih novih krivičnih dela protiv zdravlja. On je pogledao predmete i rekao: Vrana vrani oči ne vadi, a potom je bacio one spise! Tvrdio je da lažna lekarska solidarnost na najvišem mogućem nivou i trebaće mnogo vremena da se to izmeni. Poštovanje Hipokratove zakletve bi smanjilo broj ovakvih slučajeva - ocenio je Savić.

