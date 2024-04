MILICA TORBU OD 30.000 EVRA KUPILA ZA 100: Luksuzni Hermes Birkin komad lukavo pazarila u centru Beograda!

Second hand radnje i buvljaci, predstavlju riznice dobro skrivenih luksuznih brendova i vintage komada čija vrednost prevazilazi materijalnu. Mnogi to opisuju kao jedno od najuzbudljivijih iskustava, kome se vraćaju kao poroku – iznova i iznova.

Sama činjenica da pronađete nešto što vredi hiljadu puta više od cene po kojoj se prodaje, zvuči dovoljno dobro. A svi koji su to bar jednom doživeli, znaju da je taj naboj sreće teško opisati i uporediti sa bilo čim.

Ovaj uspeh je dožovela i Beograđanka Milica, koja je možda i jedna od najuspešnijih posetiteljki mesta gde se prodaju polovni i već korišćeni odevni komadi, te u njenim ormanima možete naći original Jil Sander, Isabel Marant, Louis Vuitton i druga zvučna imena - po cenama za koje ne možete kupiti čak ni kesu čipsa.

Ipak, dragulj njene potrage za blagom je pre svega čuvena, obožavana i svetski poznata Hermes Birkin torba, koju je pronašla na Kalenić pijaci za 12.000 dinara. Prodajna cena ovog komada, u zavisnosti od izrade, materijala i tipa iznosi od nekoliko desetina hiljada evra (srednja cena je recimo oko 30.000 evra) pa i preko nekoliko stotina hiljada, a neki modeli dosežu i milion.

Cena Hermes Birkin torbe foto: Printscreen

Milica je imala sreću da torbu za kojom ludi svet pronađe bačenu, ispod gomile drugih stvari na jednoj od tezgi Kalenić pijace.

- Sasvim slučajno sam otišla to jutro sa suprugom do Kalenića. Inače, kada god imam priliku, volim da dođem do pijace i pogledam šta ima, jer sam zaista više puta našla kvalitetne i vredne komade, u odličnom stanju - priča ona.

- Dok sam prevrtala po gomilama, ispala mi je Hermès Birkin torba. Prvo sam bila ubeđena da je kopija, ali sam odmah ušla na internet i pretražila na koje sve načine se razlikuje fejk od originala. Pre svega, pečat na samom vrhu torbe je bio postavljen prilično visoko i blizu šavova torbe, baš kao što je naglašeno da treba. Zatim sam pogledala sama slova, koja su napisana tačno i jasno, što je navedeno kao drugi mogući propust. Treće, potražila sam skriveni pečat identifikacije, jer Hermès originalna torba ima ovu ručno utisnutu oznaku - objašnjava Milica.

- Sve je ukazivalo da je torba autentična, pod rukom se osećala kvalitetna koža i sve što je bilo navedeno kao razlika između originalne i lažne sam precrtala. Ipak, i dalje nisam bila sigurna da li da je uzmem. Padalo mi je na pamet da danas rade toliko dobre kopije da ni najoštrije oko ne može da primeti razliku, pa sam je ostavila i otišla - otkriva ona.

Ipak, ko okreće leđa Hermes torbi

- Moj muž je otišao da podigne nešto, a ja sam ostala sama. Niko nije imao da me osvesti, i u skoro transcedentom stanju sam otrčala do prvog bankomata, podigla novac, kupila torbu i vratila se do kola pre njega - navodi Milica.

A šta dalje?

- Sedela sam pored muža, i znam da sam mu rekla: "Moja torba je skuplja od našeg auta, a možda i od polovine našeg stana", i čim sam to izgovorila nije mi bilo prijatno. Više nisam razmišljala o tome da li je lažna ili ne, ali mi nije prijala - priča ona.

- Osećala sam se neprijatno, čak i kopije koštaju po nekoliko stotina evra. Čim sam ušla u stan, stavila sam je na jedan od sajtova za prodaju i "otišla" je za 30.000 dinara dok sam trepnula. Nekada pomislim da li je trebalo to da uradim, ali nisam mogla sebe da zamislim sa njom dok vodim dete u vrtić ili idem u šoping - podvlači ona.

Zašto su Birkin torbe tako skupe

Za torbu Birkin kažu da vredi više od zlata, jer joj cena samo raste kako godine prolaze.

Birkin torba ima prepoznatljiv oblik i pravi se u brojnim egzotičnim materijalima po želji klijenta. Ručno se izrađuje u šestofaznom procesu koju ukupno traje preko 20 sati. Čak i sa vrtoglavo visokom cenom, Hermes Birkin ostaje jedna od torbi do kojih retko ko može doći jer je ogromna potražnja.

Priča počinje 1983. godine kada je Žan-Luj Dima, tadašnji izvršni direktor Hermesa, sedeo pored Džejn Birkin na letu iz Pariza za London. Kada se pletena torba glumice prevrnula, prosuvši sav njen sadržaj na pod, Dima se osećao nadahnuto da dizajnira torbu koja će biti i elegantna i praktična.

foto: Gilles LEIMDORFER / AFP / Profimedia

Priča se da je upravo tada, u avionu, skicirao kultnu torbu, a ubrzo nakon toga rođena je birkinka.

Slavne ličnosti opsednute su Birkin torbom. Kris Džener ima čitavu sobu posvećenu Birkin torbama, dok ih Viktorija Bekam ima 120.

Zbog čega je poznati toliko vole? Najviše zbog ekskluzivnosti, naravno. Do nje je teško doći, a prepoznatljiv oblik je čini instant statusnim simbolom.

Birkinki ne pada cena, a ni potražnja, zato je komad koji može samo više da vredi kako godine odmiču. Mnogi smatraju da je ovaj komad bolja investicija od samog zlata.

Kurir.rs/ Zadovoljna.rs/ S.Đ.

Bonus video:

12:26 MILADIN JE OŽIVEO STARI ZANAT: Uprkos modernim poslovnim trendovima on RUČNO izrađuje kožne torbe (KURIR TELEVIZIJA)