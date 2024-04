STRAVIČNO! ZA DVE GODINE VIŠE OD 1.000 DEVOJČICA OSTALO U DRUGOM STANJU: Najmlađa imala svega 13 godina!

Deca u Srbiji sa svega 11 godina, pa čak i manje, stupaju u seksualne odnose, o čemu je Kurir pisao, a to za posledicu ima veliki broj trudnoća i abortusa kod najmlađih!

Prema poslednjim zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u 2022. registrovana je čak 521 maloletnička trudnoća, dok je 2021. zabeleženo 597. S druge strane, u 2022. je čak 137 maloletnica prekinulo trudnoću, a 2021. godine 127. To znači da je za dve godine čak 1.118 tinejdžerki mlađih od 18 godina ostalo u drugom stanju, dok su 264 abortirale. Posebno je poražavajuće to što su najmlađe trudnice u Srbiji 2021. i 2022. imale svega 13 godina, odnosno još su bile učenice osnovnih škola.

Ozbiljne posledice

Ginekolog prof. dr Ana Mitrović, načelnica Dnevne bolnice u GAK "Narodni front", kaže za Kurir da je ovo svakako veliki broj "jer svaka trudnoća u adolecenciji, a posebno u ranoj, znači da smo zakazali kao roditelji, prosveta, zdravstvo i društvo".

Psiholog Dragica Mihajlović

Prerana seksualizacija dece

Psiholog Dragica Mihajlović kaže za Kurir da se današnjoj deci nameće seksualizacija, iako za to često nisu spremni.

- Seksualizaciju dece imamo u crtanim filmovima, u pričama, bajkama, na televiziji... Čak i odrasli decu komentarišu na nepriličan način. Više ne kažu "slatka si" nego "zgodna". Društvo forsira i veliča seksualne karakteristike, pa se silikoni ugrađuju za 18. rođendan, normalno nam je da se deca šminkaju, da rade nokte, a to sve dovodi do toga da se prerano dolazi do seksualizacije, a da se istovremeno to deci ne približava i ne objašnjava na pravi način ni u porodici ni u školi - kaže Mihajlovićeva i dodaje da rana trudnoća i abortus mogu dovesti do problema u kasnijem ostvarivanju zdravih partnerskih odnosa i porodice, ali i do nekih emotivnih i ličnih problema kao što su poremećaji ishrane, poremećaji u vezivanju i slično.