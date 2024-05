STUDENTKINJE U SRBIJI KORISTE KRPICE UMESTO HIGIJENSKIH ULOŽAKA: Šokantne posledice menstrualnog siromaštva!

Na univerzitetima u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru, higijenski ulošci će, u ženskim toaletima, postati neizostavni deo sredstava za higijenu. Mogućnost da koriste ovakav vid potpore imaće desetine hiljada studentkinja sa četiri najveća univerziteta centralne Srbije.

Zahvalnost ustanove duguju jednom od brendova u Srbiji u ovoj oblasti, koji će od svakog prodatog proizvoda izdvojiti 17 dinara u svrhu donacije menstrualnih uložaka studentkinjama partnerskih univerziteta, uz podršku udruženja Ženska inicijativa.

- Cilj je da ovim projektom obezbedimo barem godišnju zalihu uložaka za 50 fakulteta i blizu 50.000 studentkinja. Dugoročno nam je ideja da ova praksa samostalno zaživi na svim univerzitetima, fakultetima i u srednjim školama u Srbiji - saopštili su organizatori kampanje koja nosi naziv "Sve za jednu, jedna za sve”.

Za uloške po 8.000 dinara

Reč je o pionirskoj i najmasovnijoj inicijativi u Srbiji na ovom polju do sada. U njenom je cilju dodatni impuls suzbijanju sve prisutnije pojave menstrualnog siromaštva, jer se procenjuje da žene u Srbiji, na godišnjem nivou, za menstrualne higijenske proizvode moraju da izdvoje najmanje 8.000 dinara.

Porez na ove proizvode jednak je onima u drugim, komercijalnim oblastima - što je 20%. Srbiju to svrstava na čeono mesto po visini oporezivanja higijenskih proizvoda za žene u regionu i među društva u kojima menstrualno siromaštvo nije prepoznato kao problem. Zato je borba protiv menstrualnog siromaštva usmerena na to da higijenski proizvodi budu besplatno dostupni mnogima, baš kao što je učinjeno sa sredstvima za kontracepciju.

Početak kampanje označen je u Nišu, gradu u kome će direktnu podršku osetiti gotovo 13.000 studentkinja.

- Niš nije slučajno izabran da u njemu obelodanimo na koji ćemo način osnažiti devojke i mlade žene, studentkinje, u prevazilaženju menstrualnog siromaštva. Nažalost, u Srbiji nema preciznog istraživanja, samim tim ni podataka o broju žena koje su svakodnevno i direktno suočene sa ovim problemom, usled loše materijalne situacije i niskog nivoa svesti čitave zajednice o značaju ženske nege.

S obzirom na to da znamo da jug Srbije i okruzi poput Jablaničkog, Topličkog i Pčinjskog, godinama imaju najniže prosečne zarade u Srbiji, a da upravo iz tih krajeva dolaze brojne studentkinje niškog Univerziteta, nije bilo teško odlučiti kome ćemo prvo otići u posetu, kome ćemo najpre reći: "Tu smo za vas" - rekle su predstavnice i promoterke akcije "Sve za jednu, jedna za sve" u Nišu, prilikom predstavljanja kampanje o borbi protim menstrualnog siromaštva, koja će biti realizovana od 1. aprila, do 31. maja 2024. godine.

Uticaj na obrazovanje

Milica Sekulić, ispred udruženja Ženska inicijativa, istakla je da menstrualno siromaštvo ne pogađa samo žene u zemljama u razvoju, već i u razvijenim zemljama. Ove poteškoće mogu imati direktan uticaj na studentkinje koje mogu izostajati sa fakulteta zbog nemogućnosti pristupa higijenskim potrepštinama.

- Projektom "Sve za jednu, jedna za sve" želimo direktno da pomognemo studentkinjama da neometano pohađaju predavanja kao i da im poteškoće u nabavci higijenskih proizvoda ne utiču na obrazovanje. Sproveli smo jednu anketu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pokazala je jednu zaprepašćujuću stvar: koleginice koriste u 21. veku krpe i slične proizvode tokom menstruacije - rekla je Milica Sekulić.

Anđela Durmišević, predstavnica studenata niškog Univerziteta, ocenila je da je nekome uložak osnovna higijenska potreba i deo potrošačke korpe, dok nekom drugom predstavlja luksuz.

- Menstruacija je i dalje deo stigme. Istina je da se sada više priča o temama koje su do pre desetak godina bile tabu. Međutim, ne treba zanemariti problem i kulturu koja potiče iz porodice i tu dolazimo do pitanja - da li smo naučili momke u kući da je uložak u korpi potpuno normalna stvar i da se toga ne treba stideti ili ga kriti. Dilema ne sme biti - hoću li danas da odem i položim ispit ili to neću moći jer nemam novca za uložak - rekla je Anđela Durmišević.

