VAŽNO, AKO PLANIRATE ROŠTILJ ZA 1. MAJ! Nemojte da izgledate kao da ste bili na njemu! Visoki indeksi UV zračenja u naredna 2 dana

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a na jugoistoku i jugozapadu zemlje promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše.

Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, gde se lokalno očekuju i udari olujne jačine.

Visoki indeksi UV zračenja, zaštitite se

Najniža temperatura biće od pet stepeni do 16, a najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano, toplo i vetrovito vreme. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 14, a najviša oko 26 stepeni.

U sredu će u većem delu Srbije i dalje biti suvo i vetrovito uz duže sunčane intervale. Košava će biti najjača na jugu Banata, na širem području Beograda, u donjem Podunavlju i Pomoravlju.

Maksimalna temperatura od 22 do 25 stepeni. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se posle podne na zapadu i jugu Srbije, a uveče i tokom noći ponegde i u ostalim krajevima.

Od četvrtka preokret

Od četvrtka će biti promenljivo i nestabilnije vreme sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina, a temperatura će biti u postepenom padu. Jak jugoistočni vetar (košava) duvaće još u četvrtak, a zatim će oslabiti.

Bole i kosti i glava Biometeorološka prognoza za utorak 30. april 2024. godine: Osobama sa psihičkim i respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Glavobolјa i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske reakcije.

