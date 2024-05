OSTALI SU BEZ MAJKE, SUPRUGE... ADVOKAT NATAŠINE PORODICE TRAŽI: Sprovođenje hitnog disciplinskog postupka protiv dežurnog hirurga

Jedna porodica je ostala bez svog stuba - bez supruge i bez majke dvoje maloletne dece… Nataša Žabić je bila ne samo to već i ćerka i sestra i komšinica i prijatelj i vaspitačica. Niko im je vratiti neće niti je iko može zameniti

SREMSKA MITROVICA - Nataša Žabić je već bila primljena u bolnicu 31. marta zbog sumnje na upalu slepog creva, nakon čega je podvrgnuta operaciji i otpuštena sa bolničkog lečenja. Ponovno se obratila bolnici 25. aprila zbog otečene noge, nakon čega je upućena na kućno lečenje. Lekar ju je, međutim, pustio na kućno lečenje. Ubrzo zatim majka dvoje maloletne dece je preminula zbog plućne embolije usled tromba.

Članovi porodice su skrhani bolom i nisu u stanju da daju izjavu za medije. O trenutnoj situaciji nam govori Ivan Tatić, advokat porodice Žabić:

„Jedna porodica je ostala bez jednog svog stuba – bez supruge i bez majke dvoje maloletne dece… Nataša Žabić je bila ne samo to već i ćerka i sestra i komšinica i prijatelj i vaspitačica. Niko im je vratiti neće niti je iko može zameniti. Ne ponovilo se. Nažalost u sremskomitrovačkoj Opštoj bolnici, postoje lekari koji decenijama unazad, primaju platu a ne znaju da rade svoj posao. Jedni od tih su aktivni i rade kako već rade, a neki se pak drže po strani i to je u našem gradu javna tajna odavno. Čast onim čestitim lekarima koji svo vreme na svojim plećima nose takve kolege i time koliko toliko čuvaju ugled cele struke, ali vreme je došlo da baš ti čestiti lekari prvi o tome progovore, jer u protivnom niko neće primetiti razliku“, rekao je advokat porodice Ivan Tatić.

Tužilaštvo i sud treba da učine sve da ovaj postupak bude što efikasniji, da se ne odugovlači i da se ne gubi u gužvi predmeta… ovde najpre mislim na onu preventivnu ulogu sistema krivičnopravne zaštite kako se nešto ovako banalno, a pri tom fatalno, više ne bi ponovilo, dodaje Tatić.

„Nismo za to da se stvara progon u kom će se i nedužni kažnjavati, ali je vreme da oni koji se ponašaju neodgovorno, konačno za to odgovaraju i disciplinski i krivično, pa i moralno. Hajde da kao društvo sad pokažemo da nam je stalo do naših ćerki, supruga, sestara i majki.

Zato, od v.d. direktora Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici ispred porodice Žabić, tražim sprovođenje hitnog disciplinskog postupka protiv dežurnog hirurga koji je u četvrtak popodne 25. aprila 2024. godine primio Natašu Žabić u ordinaciju u pratnji njenog supruga. Smatramo da je ovo lice tad nesavesno i nemarno vršilo svoju dužnost i da nadležni u bolnici sada moraju i sami da procene da li treba da mu bude otkazan radni odnos. To nalaže i nasušna čast, barem onom ko je ima.“

Kako je potvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Sremske Mitrovice, uhapšen je lekar N. R. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo „teško delo protiv zdravlja ljudi“.