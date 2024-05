VASKRŠNJA PORUKA EPISKOPA MILEŠEVSKOG ATANASIJA RAKITE: Vaskrsenje Hristovo jeste praznik sažimanja celokupnog dela Hristovog!

Episkop mileševski Atanasije uputio je iz manastira Mileševe, vaskršnju poruku svom vernom narodu mileševske eparhije, ali i svim ljudima dobre volje svuda u svetu.

- Ušli smo u najznačajnije dane u godini, praznik Vaskrsenja Hristovoga, u događaj kojim je Hristos započeo naše, čovečansko, vaskrsavanje, u događaj koji preinačuje način života, preobražava svet i istoriju. Vaskrsenje Hristovo, kao događaj, podrazumeva sve ono što je činio Hristos, a naročito ona tri dana: Veliki Petak, u Subotu i Nedelju, sami dan Vaskrsenja. Ova tri dana sačinjavaju jednu celinu - naveo je u pastirskoj poruci episkop Atansije i dodao:

- Vaskrsenje Hristovo, odnosno Vaskrs, kako ga mi proslavljamo kao praznik, jeste praznik sažimanja, sažimanja celokupnog dela Hristovog, sa svom naukom njegovom, sa svim onim što je on učinio, ali takođe i sažimanje celokupnog hrišćanskog iskustva života, svakog od nas pojedinačno i celokupne istorije hrišćana.

Naveo je i da "čitajući Jevanđelje vidimo da je Hristos često i plakao videći kroz šta mi prolazimo, i intervenisao je, kao bog, pomerajući granice prirode, lečeći bolesne, urazumljujući nerazumne, vraćajući na pravi put života zalutale, pokazujući nam pravo življenje, smisleno, svojim primerom, svojim životom."

- Praznujemo ljubav božiju prema nama, to je osnovno obeležje ovoga trodnevlja, petka, subote, nedelje. Na Veliki petak najviše je pokazao bog koliko nas voli, koliko mu je stalo do nas. Jer je za nas, ispred nas, pristao da izađe na golgotu, da bude izvrgnut svima porugama, poniženjima od strane ljudi, prepuštajući sebe svesno, dobrovoljno, rukama nepravednika, bezbožnika, da ga oni vežu kao razbojnika, i da ga kao razbojnika, njega, pravednoga, bezgrešnog, raspnu na krstu kao našeg predvoditelja. Jer on postrada kao jagnje uzevši na sebe naše krivice, naše grehe - poručio je episkop Atanasije i dodao:

- Hristos zatim ulazi u iskustvo smrti. Obeležje Subote je to da je Hristos boravio na tom prostoru našeg iskustva životnoga, jer mi u grob ulazimo. A on uđe u grob da kaže: I kad tamo odete niste sami, bog je sa vama, ima vas bog u vidu. I pokaza bog svoju božansku silu u našoj prirodi, kroz našu prirodu, slabašnu, tako što kroz našu slabašnu prirodu vaskrse iz mrtvih, nju, ovu prirodu, uspravi iz groba i dade joj silu da živi, da uvek pobeđuje slabosti, da uvek pobeđuje greh, dajući joj moć da uvek živi ljubavlju.

Sve nas gospod poziva na to da ga imamo u svom pamćenju, i to baš onakvoga, ljubećeg, moćnog, uvek prisutnog sa nama, i kao onoga kojem je uvek stalo do nas. I koji uvek može da nas osposobi, svojom ljubavlju i svojom moći, da se uspravljamo i da nastavljamo, ali na pravi način - zaključio je episkop Atanasije, čestitajući svima predstojeće praznike radosnim hrišćanskim pozdravom Hristos Vaskrse!

