"MAJKU VAM DEČJU, NEĆETE VI DA GINETE, JA ĆU!" Reči pilota Milenka Pavlovića odzvanjaju 25 godina

Pre 25 godina, braneći nebo nad Valjevom, u borbi protiv 16 aviona NATO-a herojski je izgubio život pilot Milenko Pavlović.

U "migu-29" s neispravnim radarom Milenko Pavlović, komandant 204. lovačkog avijacijskog puka Vojske Jugoslavije, borio se protiv eksadrile NATO-a. Braneći Valjevo, "Krušik" i svoje mlađe kolege dao je život. Sećanje na herojski podvig ne bledi.

Komandu da poleti dobio je jedan od mlađih oficira. Međutim, Pavlović je tražio da po svaku cenu spreči mlađeg kolegu kako bi sam stao u odbranu neba nad Valjevom. Tada je prišao avionu i rekao: "Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!" Izvukao je iz kokpita mladog pilota i poleteo put rodnog kraja.

Milenkov let je trajao oko dvanaest minuta. Kada su ga iz operativnog centra upitali da li vidi neprijateljski avion, on je odgovorio: "Vidim ih, ali vide i oni mene!" Zavladao je tajac, a pre nego što je iščezao sa radara njegove poslednje reči bile su: "Imaju me!"

Delovi pogođene letelice kojom je pilotirao Pavlović pali su u Bujačić, predgrađe Valjeva. Sahranjen je 6. maja 1999. na Novom bežanijskom groblju. Glavna ulica u Batajnici, koja vodi od centra sela do aerodroma nosi ime pukovnika Milenka Pavlovića.

Vojni aerodrom Batajnica od 2019. godine nosi naziv "Vojni aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović".

U njegovom rodnom mestu, Gornjem Crniljevu kod Osečine, u spomen-kompleksu koje nosi ime - "Milenko Pavlović" u Gornjem Crniljevu kod Osečine, u muzejskoj postavci su njegove lične stvari.

Posmrtno je unapređen u čin pukovnika. Za života bio nosilac brojnih odlikovanja. Posthumno su mu dodeljeni zlatna letačka značka, orden za hrabrost i oreden Svetog vladike Nikolaja. Radio-televizija Srbije je na godišnjicu bombardovanja 2006. godine emitovala dokumentarni film o Milenku Pavloviću "Let u smrt", autorke Slađane Zarić.

