"LEKAR NIJE POSTUPIO ONAKO KAKO JE TREBALO" Advokat porodice preminule Nataše: Neka časni doktori dignu glas

Lekar Iz Sremske Mitrovice, sa inicijalima N. R, uhapšen je nakon što je 44-godišnja pacijentkinja Nataša Žabić preminula nedugo posle pregleda u njegovoj ordinaciji.

Kako nezvanično saznajemo, hirurgu je određen kućni pritvor uz elektronski nadzor. Ovo je ovo već drugi lekar koji je uhapšen u Sremskoj Mitrovici od početka godine.

Novinarka Kurir televizije Aleksandra Dražić razgovarala je sa advokatom koji zastupa porodicu Žabić.

Za smrt Nataše Žabić, 44-godišnje pacijentkinje, porodica je optužila hirurga kod kojeg je prethodno bila na pregledu u mitrovačkoj bolnici. Ona je pre oko mesec dana operisala slepo crevo i oporavljala se kod kuće, kada se javio znatan otok noge i temperatura zbog čega se i javila na pregled u Dom zdravlja.

Upućena je na pregled kod hirurga u bolnicu, gde je N. R. I pregledao, odredio terapiju koja je uključivala i analgetike, antibiotik i kremu, zatim mirovanje kod kuće i snimanje noge, te da se javi na kontrolu za četiri dana. Međutim ubrzo je Nataša preminula zbog plućne embolije koja se povezuje sa trombom. Nesrećnoj ženi je pozlilo kod kuće, suprug je pozvao hitnu pomoć, ali već je bilo kasno.

- Sada su koraci na tužilaštvu, koje sprovodi istragu. Ono što je utisak porodice, preliminarni da tako kažem, jeste da lekar nije postupio onako kako je trebalo, smatraju da je to uradio nesavesno i nemarno i to krajnje, da se radi o jednom zapravo banalnom slučaju, jednostavnom slučaju, ali eto, takav propust dovodi do užasnog fatalnog ishoda, gde jedna porodica ostaje bez jednog svog stuba. Šta da vam kažem, Drago (suprug) to sve podnosi onako kako mora. U očima mu se vidi koliko je skrhan i polomljen, ali mora da nastavi dalje. I sve što gospodin Drago želi jeste da dočeka pravdu u ovom postupku i najveća mu je želja, kad već ne može da vrati svoju suprugu, da se ovo ovako nešto više nikome ne ponovi - kaže advokat Ivan Tatić.

Sličan slučaj na kojem je Tatić angažovan dogodio se još 2021. godine nije još uvek dobio svoj epilog. Živko Rakulić je sa bolovima u grudima i rukama odbijen za pregled od strane medicinskog tehničara, koji ga je zatim uputio sa ulaznih vrata Hitne pomoći da se javi u drugu ambulantu, smatrajući da nije hitan slučaj. Živko je posle toga preminuo od srčanog udara, došavši do druge ambulante, čija radno vreme još nije počelo u tom trenutku. Ovako je tada govorio njegov sin.

- Sestra živi na Milekić salašu, ja sam u Mačvanskoj Mitrovici, sada su obe porodice pale na mene. Tata je imao veliko srce, svi su ga voleli i ja se nadam da ću uspeti u obe, što sam zavisio i nadam da će on biti zadovoljan sa mnom, iako je uvek bio zadovoljan sa mnom - pričao je tada Živojin Rakulić..

- Tri godine već traje. Nije završena ni krivica, nije završena ni parnica. Radi se o pokojnom gospodinu Živku Rakuliću. To je pokazatelj u kakvom stanju je naše pravosuđe danas. Smatram da je to nedopustivo i voleo bih da me neko demantuje u tome zašto bi tako nešto bilo dopustivo i zašto takva praksa treba da se dalje neguje. Zato apelujem prvenstveno na pravosuđe, a onda i na rukovodstvo bolnice da urade nešto povodom ovoga. Jer znate, u Sremskoj Mitrovici postoji jedna velika javna tajna, a to je da u našim zdravstvenim ustanovama, opštoj bolnici, Domu zdravlja, rade lica koja su osvedočeno nestručna. Bez obzira šta imaju školu, što imaju papir. Zbog toga su mnogi ispaštali. Jedna od tih lica se guraju, rade svoj posao, rade ga tako kako ga rade, ne želim da komentarišem, mislim da ova situacija je dovoljan pokazatelj. Dok sa druge strane ima i onih lekara koje sklanjaju u stranu. A ja ovde apelujem prvenstveno na one čestite lekare, na kolege tih takvih, pod navodnicima, stručnjaka, da podignu svoj glas i da u svojoj profesiji očiste žito od kukolja. Jer dok to ne urade, biće poistovećivani sa takvim lošim primerima iz njihove struke - ističe advokat Tatić.

U vezi sa slučajem Nataše Žabić, bolnica obavestila nadležne zdravstvene institucije i naložila unutrašnji nadzor.

