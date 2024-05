Smrt Nataše Žabić, čija porodica optužuje doktore za nesavesno lečenje, uznemirila je krajem prošlog meseca domaću javnost.

Ovaj slučaj bio je tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji, u kom je voditeljka Bojana Drašković razgovarala sa prof. dr Ivanom Marjanovićem, načelnikom Odeljenja za vaskularnu hirurgiju VMA, Nemanjom Todorovićem, advokatom i dr Vladimirom Jakovljevićem, dekanom medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Voditeljka je pitala dr Marjanovića da objasni plućnu tromboemboliju od koje je Nataša preminula, a koja je najverovatnija izazvana trombom koji je krenuo iz noge na koju se i žalila.

- Tromboza, nažalost, je tek u nekom post-kovid i kovid vremenu shvaćena kao jedna opasna bolest, odnosno opasno stanje. A tromboza je već decenijama unazad vodeći uzrok smrti, ne samo u Evropi nego i u svetu, upravo zbog toga što i infarkt miokarda predstavlja jedan vid arterijskih tromboza, i infarkt mozga takođe. Plućna tromboembolija predstavlja isto oblik vid tromboze i vodeći je uglavnom uzrok smrti danas u svetu i ne samo danas. O trombozi se zna stotinama, hiljadama godina unazad. Još su u egipatskim zapisima protumačena neka stanja koje mi možemo danas da shvatimo kao oblik tromboze, otekle noge i svako ko ima bolesne, proširene vene, bilo da su to vezano za površni venski ili za duboki venski sistem, mi to shvatamo kao ozbiljne pacijente - započeo je dr Marjanović i objasnio kako uopšte dolazi do tromboze i da li svaka oteklina nogu treba da bude apel, odnosno da li moramo da se javljamo odmah lekaru.

07:58 TROMBOZA JE NAJČEŠĆI UZROK SMRTI, NE SAMO KOD NAS Dr Ivan Marjanović: Ukoliko primetite ove simptome, vi ste HITAN SLUČAJ

- Virhov je još davnih dana utvrdio ta osnovna pravila zašto dolazi do tromboze. Pod brojem jedan, ukoliko je poremećen koaguabilni status krvi, odnosno pojačanost zgrušavanja. Pod dva, ukoliko postoji venska staza, odnosno staza u cirkulaciji. Pod tri, ukoliko postoji oštećenje unutrašnjih slojeva zida krvnog suda endotela. Da li je svaka noga otečena znak tromboze nije, definitivno nije. To je ono čime se, upravo ovo je i vaskularna hirurgija, u stvari svi zdravstveni radnici treba da se bave time. Svaka otečena noga zahteva hitan pregled, znači to je jedno hitno stanje, ne samo u hirurgiji nego u medicini, i upravo da se konstatuje da li postoji duboka venska tromboza ili je razlog drugi. A postoje hiljade uzroka koje mogu dovesti do otečene noge.

Dr Jakovljević se u program uključio video pozivom i prokomentarisao slučaj preminule Nataše.

- Doktor Marjanović je izneo sve opasnosti do kojih može doći ukoliko se posumnja na trombozu. Nisam do kraja upoznat sa slučajem, ali u konkretnom slučaju najvjerojatnije se radi o masivnoj tromboemboliji pluća, koja je dovela do tragičnog ishoda. Treba samo u konkretnom slučaju videti da li su ispoštovani svi uzusi medicinske struke, na osnovu toga davati procenu, i to dok se ne utvrdi cela priča. Ko to bude utvrđivao videće da li je kolega ili kolege u konkretnom slučaju su postupili onako kako je trebalo, a ukoliko nisu, naravno, svako treba da je odgovoran za svoje postupke. Ukoliko jesu, treba ih osloboditi ovakvog nekog lamenta. To je vrlo nezahvalno reći, pogotovo što kod nas, dva i dva nije četiri, jer može se desiti da ukoliko nešto ne izgleda na prvi pogled ozbiljno ili, da kažem, ugrožavajuće, može vrlo lako da se razvije. Znači, primarna stvar u medicini za svakog iskusnog i dobro edukovanog lekara je da pokuša da eliminiše svoju grešku i neku nepredviđenu grešku, neki nepredviđeni splet okolnosti, i da ga svede na najmanju moguću meru. Ukoliko se krene lošim tokom, da svoju odgovornost apsolutno ne dovede u pitanje. Dok se utvrdi sva činjenična stanja, ja zaista ne bih teo da dajem neke bombastične izjave, zato što mogu da se protumače na ovakav ili onakav način, uračunavajući i bol i tugu koju u porodica ima.

Advokat Todorović pričao je o mogućem pravnom epilogu ovog slučaja, ali i šta podrazumeva lekarska greška u našem zakonu.

- Moramo da razlikujemo nešto što se zove nesavesno pružanje lekarske pomoći. Znači, to je čak i krivičnim zakonom predviđeno kao krivično delo. A podrazumeva izuzetan nemar prilikom lečenja od strane lekara, koji treba dokazati. I to se najčešće dokazuje na taj način što za svaki tretman lečenja postoje određeni protokol, odnosno procedura koja se podrazumeva da bi se tretirao određeni pacijent sa određenim simptomima. Do krivičnog dela nesavesnog lečenja dolazi ako postoje određene posledice toga što procedura koja je predviđena za lečenje određenih pacijenata nije ispoštovana. Naravno, dešava se da lekari ispoštuju proceduru, odnosno protokol lečenja u punoj meri, ali opet se nešto desi loše pacijentu, ali onda to nema veze sa lekarom. Za takva dela je zaprećeno je od novčanih kazni, ali o kazne zatvora u najtežim oblicima do 12 godina - objasnio je Todorović.

