OD SUBOTICE DO BEOGRADA ZA 80 MINUTA! Vesić najavio brzu prugu do kraja godine, ovako će uticati na stanovnike

Predstojeća poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Srbiji dodatno će ojačati veze između dveju zemalja. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je za RTS da Srbija sa kineskim firmama radi u nekoliko oblasti - prvo je drumski saobraćaj gde su kineske firme najprisutnije, železnički saobraćaj i izgradnja kanalizacije.

Vesić je sitakao da su Kinezi važni partneri

- Mi imamo osam velikih projekata u drumskom saobraćaju. Prvi projekat koji će biti završen već ove godine od Pakovraća do Požege, kojim ćemo završiti auto-put Miloš Veliki. Drugi projekat je završetak Južne obilaznice. Radimo Fruškogorski koridor koji je dužine 47 kilometara, to je treći projekat. Četvrti projekat je izgradnja još jednog mosta na samoj obilaznici oko Novog Sada. Radimo Dunavski koridor, dužine 68 kilometara. Radimo auto- put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, dužine 105 kilometara i brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Srpske Crnje - naveo je Vesić.



Pored toga, rade se još dva projekta u Beogradu - gradski tunel koji će počinjati u Karađorđevoj ulici, a završavaće se kod Pančevačkog mosta i projekat izgradnje novog savskog mosta na mestu starog Tramvajskog mosta.

Najavio da će nastaviti saradnju sa kineskom kompanijom na izgradnji auto-puta od Požege do Boljara, odnosno do granice sa Crnom Gorom, koji će se raditi na koncesiji što znači kompletno investiranje će biti od strane kineskih partnera.

PRUGE

Kada je u pitanju železnički saobraćaj, pored najvažnijeg projekta izgradnje brze pruge Beograd-Subotica, kaže da do kraja godime Srbija kupuje i pet brzih kineskih vozova, od kojih je prvi voz stigao, a radi i beogradski metro.

Najavio je da će do 30. jula završiti brzu prugu između Beograda, Novog Sada i Subotice, ona će onda krenuti da se sertifikuje za standarde Evropske unije u avgustu, kako bismo u oktobru počeli sa samim probama na pruzi.

- Mi ćemo biti spremni da krajem novembra, početkom decembra, otpočnemo redovan železnički saobraćaj brzim vozovima između Beograda i Subotice. Stizaće se za 80 minuta i to će potpuno razviti taj deo Srbije - istakao je Vesić.



Napomenuo je da je železnički saobraćaj budućnost Srbije jer je ona na tranzitnim rutama, posebno na ruti koja vodi od Budimpešte prema Atini i naglasio je da gde god se izgradi pruga to privlači investitore, povećava mobilnost stanovništva i utiče na sam život.

- Možete da živite u Vrbasu i da radite u Beogradu kada se izgradi brza pruga ili obratno. Što znači da možete da ostanete gde živite, ljudi će biti mobilniji i to će naravno omogućiti da se svi ti krajevi razvijaju. To ćete tek videti kako će se taj deo Srbije razviti s brzom prugom - kaže Vesić.

BRZA PRUGA I PREMA NIŠU

Za ovu godinu najavio je i početak gradnje brze pruge i prema Nišu, koji se gradi sa EU, ali i rekao da će se raditi na rekonstrukciji pruga širom Srbije.

- Naši mađarski prijatelji završiće svoj deo brze pruge nekih 166 kilometara od Subotice, odnosno od srpsko-mađarske granice do Budimpešte, što znači da ćemo mi do 2027. moći da idemo brzom prugom između Beograda i Budimpešte za kraće od tri sata.



Napomenuo je da s obzirom na to da se grade pruge do Skoplja i da će Grci raditi rekonstrukciju od Atine do Soluna, ostaje samo da se odradi od Skoplja do Grćke i imaćemo preko 1.521 kilometar brze pruge između Budimpešte i Atina.

- Najveći deo prolazi kroz Srbiju i to će biti najduža brza pruga u Evropi koja će povezati Zapadni Balkan, promeniti život i u Grčkoj i u Severnoj Makedoniji i u Srbiji i naravno u Mađarskoj i to je nešto što nas očekuje u budućnosti - kaže Vesić.

