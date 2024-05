NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, STIŽU NEPOGODE S GRADOM, NA SNAZI NARANDŽASTI METEO ALARM! Ovi delovi Srbije su danas najkritičniji

Danas i sutra u Srbiji se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima sa grmlјavinom.

U južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode praćene sugradicom i gradom, a lokalno i velikom količinom padavina (većom od 20 mm za 3 sata) za kratko vreme, najnovije je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog toga će danas na snazi biti meteo alarm na teritoriji cele Srbije, a najkritičnije će biti u Šumadiji, Pomoravlju, jugozapadu, istoku i jugoistoku gde je upaljen narandžasti meteo alarm.

foto: RHMZ

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26.

U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23.

Moguće izlivanje reka Kako je najavio RHMZ, tokom 8. i 9. maja na gornjem toku Južne Morave, Toplici, Veternici, Jablanici, Pustoj, Nišavi, Rasini i Belom Timoku sa pritokama vodostaji će biti u umerenom i većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova očekuju se lokalna izlivanja.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim infekcijama. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

foto: RHMZ

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćenim gradom i velikom količinom padavina (većom od 20 mm za 3 h) za kratko vreme i to uglavnom u južnim, centralnim i istočnim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena.

foto: RHMZ

Petak

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugozapadu, jugu i istoku Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 23 stepena.

foto: RHMZ

Subota

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 20do 25 stepeni.

Prognoza vremena do 16. maja

Zadržava se promenljivo vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.